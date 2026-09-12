Vila (ANC) sitúa la manifestación de la Diada como un "punto de inflexión"

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El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha situado la manifestación de la Diada este viernes 11 de septiembre como un "punto de inflexión" para el independentismo, y ha dicho que se hizo realidad la sensación que tenían de que el movimiento está ganando pulsión social.

En una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press este sábado ha dicho que el número de manifestantes que salieron a las calles no es menor y ha añadido que de manera "aplastante" ha irrumpido un relevo generacional con el compromiso independentista.

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Preguntado por los altercados en las calles durante la tarde de este viernes y el jueves, en el acto organizado por Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres ha dicho que no querrían que esta sea la imagen de la Diada porque la imagen que mejor la define son las "miles y miles de personas que coincidían en un discurso positivo, propositivo, respetuoso".

Sobre los tres encapuchados que quemaron una bandera española al acabar el acto de la ANC junto a otras entidades en la plaza de Catalunya, ha asegurado que esto no formaba parte de las acciones que "tenían planificadas", y ha remarcado que no les gusta que esta sea la imagen que pueda quedar de la movilización.

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XAVIER ANTICH

También entrevistado en 'Rac1' el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacado que en la Diada de este año ha habido un "cambio de tono y un cambio de clima", y que se volvió a vivir el espíritu festivo.

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Pese a esto, ha dicho que se ha visto la voluntad "de la extrema derecha de crispar el ambiente" y generar altercados que, dice, en años anteriores no se han producido.

"Seguramente es la primera vez, la Diada de ayer, a nivel discursivo, en que se ha generalizado este gran consenso de que la presencia de la extrema derecha, tanto españolista como la catalana, digamos, son un factor de riesgo enorme para aquello que ha constituido el grueso del carril central del catalanismo", ha señalado.

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