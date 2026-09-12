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Ocho detenidos y dos heridos por arma blanca en una noche de tensión en Ceuta

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Ceuta, 12 sep (EFE).- Al menos ocho personas han sido detenidas y se han producido dos heridos por arma blanca, uno de los cuales permanece hospitalizado, en una noche de tensión en Ceuta, que se ha saldado con enfrentamientos en la zona del Chorrillo y en las naves del Tarajal.

Según han informado a EFE fuentes policiales este sábado, la Policía Nacional ha detenido a ocho personas -seis de ellas de Ceuta y dos migrantes- por su presunta participación en estos incidentes originados en distintas zonas y relacionados con robos con violencia, lesiones y amenazas.

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El suceso más grave se ha produico en la zona de la explanada de la playa del Chorrillo, un lugar muy transitado, donde ha habido cinco detenidos por robo con violencia y dos heridos.

Los detenidos son cuatro ceutíes y un marroquí que atracaron a tres migrantes marroquíes con el ánimo de quitarles sus teléfonos móviles.

Una de las víctimas sufrió heridas de arma blanca y está en el hospital, otra sufrió una herida leve en la mano y el tercer atracado salió ileso.

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También la Policía Nacional intervino en las naves del Polígono Industrial del Tarajal en un enfrentamiento en el que hubo tres detenidos, con una víctima, un menor de 17 años, al que amenazaron con aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido.

Dos de los detenidos son ceutíes, y el tercero, un migrante marroquí.

Además, en esta misma zona de las naves del Tarajal se han producido varios incidentes por peleas entre los migrantes asentados en el lugar, que se han saldado con un herido por arma blanca en el costado. EFE

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