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El Valencia de Corberán se hunde con su peor inicio, lesiones y una afición enfrentada

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Paula Lerín

Valencia, 12 sep (EFE).- El Valencia ha igualado su peor arranque histórico con un punto de quince posibles y un solo gol en las cinco primeras jornadas, un inicio que le deja colista, vuelve a situar al equipo en la pelea por la permanencia y coloca al técnico Carlos Corberán en una posición cada vez más delicada mientras crecen las lesiones y el desencuentro con la afición.

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El único punto sumado por el Valencia en el inicio de la temporada 2026-2027 llegó en la primera jornada gracias al empate sin goles contra el Celta de Vigo en Mestalla. Después, todo han sido derrotas. Los valencianistas acumulan cuatro derrotas seguidas contra Betis (0-1), Deportivo (3-1), Barcelona (0-5) y Sevilla (1-0).

Con la derrota de este viernes ante el Sevilla (1-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Valencia ha registrado su peor arranque en la historia del club, igualando el inicio de las temporadas 1999-2000, en la que finalmente acabó tercero y llegó a la final de la Liga de Campeones, y 2024-2025, en la que llegó Corberán al banquillo en Navidad para suplir a Rubén Baraja y salvó al equipo del descenso.

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Además, ha igualado su peor arranque con una versión menos goleadora. En aquellas dos campañas había conseguido marcar tres goles en las cinco primeras jornadas, mientras que ahora sólo ha anotado uno. El conjunto valencianista vuelve así a instalarse en la zona baja de la clasificación y, pese a que el campeonato no ha hecho más que comenzar, las sensaciones recuerdan a las de las últimas temporadas en las que el objetivo fue la permanencia.

La mala situación deportiva coloca también a Carlos Corberán en una situación cada vez más delicada. El técnico, que renovó su contrato hasta 2028 este verano, afronta ahora un escenario en el que su continuidad está en el aire. Su crédito se ha ido reduciendo a medida que el juego del equipo no mejora y, sobre todo, no llegan los resultados.

“Siempre digo que mi ilusión y mis fuerzas son las mismas que el primer día. Contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que sea lo más adecuado. Tenemos que sacar partidos. No lograr la victoria significa que no logramos nuestro objetivo. Acepto la crítica. Yo a los chicos no les puedo pedir más porque se han vaciado”, explicó el técnico de Cheste sobre su situación personal en Nervión.

El desencuentro entre el equipo y su afición también se ha agravado con este comienzo. Tras la derrota ante el Sevilla, un numeroso grupo de aficionados acudió tanto al aeropuerto de Manises como a la Ciudad Deportiva de Paterna para mostrar su descontento e increpar a la expedición valencianista.

En Paterna, los agentes establecieron incluso un cordón para garantizar la entrada y salida del autobús del equipo y de los vehículos particulares. “Perros”, “jugadores, mercenarios”, “Corberán, dimisión” fueron algunos de los cánticos de los aficionados, que llevan tiempo reclamando la salida del máximo accionista Peter Lim de la gestión del club.

No es la primera vez que una parte de la afición valencianista protesta. Después del 0-5 encajado ante el Barcelona en Mestalla, alrededor de 2.000 aficionados se concentraron a las puertas las del palco de Mestalla, en la avenida de Suecia, para mostrar hartazgo. Hace dos semanas, tras la derrota en Riazor, una decena de seguidores ya increpó a los futbolistas a su llegada.

A los problemas deportivos se suma también una plaga de lesiones que ha ido creciendo incluso más rápido que la lista de derrotas. En cinco jornadas han caído lesionados siete jugadores: Justin de Haas, Guido Rodríguez, Sadiq Umar, César Tárrega, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Mouctar Diakhaby.

El último en sumarse fue Tárrega, que tuvo que abandonar el terreno de juego durante el encuentro de Sevilla. Su lesión agrava todavía más los problemas de un equipo que ya ha tenido que afrontar bajas en diferentes líneas y que ve cómo se reduce el margen de maniobra de Corberán.

El Valencia se encuentra así ante una combinación especialmente preocupante: un punto de quince, un solo gol, el último puesto, un entrenador cuestionado, una afición cada vez más cansada y una plantilla castigada por las lesiones. El equipo afronta, por tanto, las dos próximas jornadas antes del parón de selecciones con la necesidad de ganar cuanto antes. EFE

plm sm/cmm

(foto)

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