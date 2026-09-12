EH Bildu analizará el próximo sábado en su Conferencia Política su plan de acción ante la "amenaza autoritaria"

12/09/2026 La secretaria de Organización de EH Bildu, Sonia Jacinto. POLITICA EH BILDU

Guardar

EH Bildu celebrará su Conferencia Política el próximo sábado en Vitoria-Gasteiz, en la que abordará la actual situación política y su Plan de Acción para el nuevo curso en un contexto de "amenaza autoritaria". Asimismo, someterá a votación el Protocolo contra la Violencia Machista y el Código Ético.

Según ha explicado la formación soberanista, la Conferencia Política de este año se desarrollará bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria' en el Palacio Europa de la capital alavesa "en un momento en el que Euskal Herria, en su conjunto, se encuentra bajo la amenaza autoritaria".

PUBLICIDAD

"Estamos preparadas para dar lo mejor de nosotras ante cualquier escenario. Euskal Herria siempre ha sabido, también en los momentos difíciles, levantarse y acertar", ha asegurado secretaria de Organización, Sonia Jacinto.

En este sentido, EH Bildu pretende que la Conferencia del próximo sábado sea también "una llamada a afrontar esta nueva etapa con optimismo y esperanza".

PUBLICIDAD

En palabras de Jacinto, el "tesoro más preciado" de EH Bildu es su "amplia base militante", según ha indicado, "ejemplo de humildad y honestidad, personas dispuestas a dar un paso adelante por amor a este pueblo y a su gente".

Precisamente, el "trabajo militante" de la comunidad de EH Bildu será también "muy importante" durante este nuevo curso político. Según ha advertido la secretaria de Organización, "nosotros no contamos con el apoyo del establishment. A quienes tienen mucho poder y no se presentan a las elecciones no les gusta lo que defendemos los soberanistas de izquierdas".

PUBLICIDAD

Además de analizar la situación política y el Plan de Acción para el curso 2026-2027, la Conferencia Política de EH Bildu someterá a votación el Protocolo actualizado contra la Violencia Machista porque, ha subrayado Sonia Jacinto, "la erradicación de la violencia machista empieza desde dentro".

"Nadie está a salvo de la influencia del patriarcado. Si queremos construir una sociedad feminista e igualitaria, tenemos que ser ejemplares, empezando por nuestra propia casa", ha señalado.

PUBLICIDAD

CÓDIGO ÉTICO

También se someterá a votación el Código Ético. Según ha indicado la secretaria de Organización, "quien asume el compromiso de ser elegido o elegida o de ejercer un cargo público debe compartir los principios y valores de EH Bildu. Priorizando el interés colectivo, la ejemplaridad en la gestión y la limpieza en el uso de los recursos públicos".

PUBLICIDAD

Finalmente, se elegirá al nuevo responsable de Comunicación de EH Bildu. Garikoitz Mujika, elegido responsable de Comunicación en el III Congreso, centrará a partir de ahora su actividad en el Parlamento Vasco como parlamentario y como secretario de Política de Medios de Comunicación, ha explicado EH Bildu.

Sonia Jacinto ha animado a la militancia de EH Bildu a acudir a esta Conferencia Política porque "es y seguirá siendo un hito importante para contar con una organización fuerte, empoderada y lo mejor preparada posible".

PUBLICIDAD