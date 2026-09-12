Barrios, baja ante Real Sociedad y Osasuna y seria duda para el derbi con el Real Madrid

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Majadahonda (Madrid), 12 sep (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, será baja para los dos próximos partidos ante la Real Sociedad, este domingo, y Osasuna, el miércoles siguiente, y es seria duda para el derbi ante el Real Madrid dentro de una semana, por una “lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha”.

El futbolista “acabó con molestias” en el partido del pasado miércoles en la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield, cuando fue sustituido en la segunda parte del choque, con lo que fue sometido a pruebas médicas que han confirmado el alcance de la dolencia, que lo apartó del entrenamiento de este sábado y lo hará del partido del domingo, en el que también es baja Alexander Sorloth, por una dolencia muscular.

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“El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del club rojiblanco, que no especifica periodo de recuperación del jugador, aunque este tipo de dolencias requieren entre 7 y 10 días fuera de competición.

Pablo Barrios, esencial en el centro del campo en el esquema de Diego Simeone, ha jugado los cinco partidos de este curso del conjunto rojiblanco, cuatro como titular, uno como suplente y tres completos, hasta su sustitución en el minuto 77 del encuentro frente al Liverpool.

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Aunque se trate de una lesión de bajo grado, es un nuevo contratiempo para el centrocampista, que la pasada campaña enlazó tres lesiones musculares que sólo le permitieron disputar tres de los últimos 27 partidos de ese curso. EFE