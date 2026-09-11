Mónica García sobre Ceuta: Marruecos tenía la llave de la puerta y la ha dejado abierta

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Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid en 2027, Mónica García, ha afirmado este viernes que Marruecos "tiene una responsabilidad" en la crisis migratoria de Ceuta: "tenía la llave de la puerta y la ha abierto, o la ha dejado abierta".

En una entrevista en Onda Cero, García ha dicho que, "más allá de que se tenga que investigar el alcance de la participación directa o indirecta de Marruecos", hay "un fallo en esa externalización de los servicios de protección de nuestras fronteras" que le otorga Europa.

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García también se ha referido a la huelga indefinida anunciada por los médicos para mediados de octubre en protesta por el estatuto marco de la profesión sanitaria, y ha reconocido que tienen "razones legítimas" para la protesta, pero "ni el mejor de los estatutos marcos, y este es muy ambicioso, soluciona todos los problemas".

La ministra ha insistido en que el estatuto marco está en el Congreso de los Diputados, que será quien lo apruebe, lo rechace o lo enmiende, y ha recordado que paralelamente está la propuesta de abrir un grupo de trabajo para dar salida a la reivindicaciones del comité de huelga de los médicos.

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A la pregunta de si como candidata por Más Madrid a la presidencia de la Comunidad madrileña en 2027 propondrá la legalización del consumo de marihuana como planteó cuando llegó a la Asamblea de Madrid en 2022, la ministra ha dicho que desde el Ministerio de Sanidad lo que ha hecho es introducir el cannabis medicinal, y ese es otro debate que no le corresponde: "tiene cero interés y no es prioritario".EFE