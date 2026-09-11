Madring, 467 M€ de impacto

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Inés Gutiérrez González

Madrid, 11 sep (EFE).- Desde una noria de 32 metros hasta las zonas más exclusivas del Gran Premio de España de Fórmula Uno en Madrid. Madring llega con un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas, 57 vueltas y 307,8 kilómetros de carrera, del 11 al 13 de septiembre y recupera así la Fórmula Uno, 45 años después del último Gran Premio disputado en el Jarama, en 1981. Un evento que generará un impacto económico de 467 millones de euros, con la creación de 8.850 puestos de trabajo, según estima un estudio de PwC.

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El trazado se divide en dos zonas: Norte, en el entorno de Valdebebas, donde se concentran las gradas; y Sur, integrada en IFEMA Madrid, donde se encuentran la recta principal, el Pit Building y el paddock.

"El Gran Premio aporta una proyección global difícil de igualar con campañas tradicionales de promoción turística para la ciudad de Madrid que atrae a más de 100.000 espectadores diarios de los cuales entre un 40 % y un 50 % suelen ser visitantes procedentes del resto de España y del Extranjero", analizó Javier Rivas, profesor de EAE Business School en declaraciones a EFE.

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La curva 12 es la gran protagonista del circuito. Denominada 'La Monumental', mide 547,82 metros, cuenta con seis radios diferentes, cerca de diez metros de desnivel y un peralte máximo del 24 %.

Tiene un sistema de seguridad específico que combina un vallado de alta resistencia con una barrera SAFER, diseñada para absorber la energía de los impactos y evitar que los monoplazas reboten hacia la pista.

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Las obras comenzaron en Valdebebas el 29 de abril de 2025. Para convertir una parcela cubierta de vegetación en un circuito de Fórmula Uno fue necesario movilizar un millón de metros cúbicos de tierra, equivalente a unas 500 piscinas olímpicas.

Madring también conserva parte de la historia de Madrid. Los fortines de La Mata Espesa, construidos en 1936 durante la Guerra Civil (1936-1939), fueron trasladados entre 2020 y 2021 y hoy se encuentran junto a las curvas 7 y 8. De ellos toma su nombre El Búnker, la curva 8.

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Entre la curva 3 y la incorporación del Pit Lane se encuentra uno de los elementos visuales permanentes del Madring: una gran bandera situada sobre un mástil de 54 metros.

El dispositivo de seguridad estará formado por 460 'marshals', 70 sanitarios, 16 ambulancias y 30 efectivos de rescate. También habrá 420 extintores y siete vehículos de bomberos y unidades antiincendios.

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Madring también incorpora medidas para la gestión de los residuos orgánicos que se generen durante el Gran Premio. En colaboración con Lagain Group, el evento contará con soluciones para facilitar la separación y tratamiento de los restos alimentarios, entre ellas biodigestores capaces de procesar el residuo orgánico en el propio recinto mediante un proceso de digestión aeróbica.

La iniciativa se completará con bolsas compostables para la recogida y separación en origen. Además, la tecnología permitirá registrar la cantidad de residuo tratado.

El Gran Premio contará con cinco zonas de seguidores ('fan zones'): Cibeles, Sol, Barrios, Monumental y Distrito, con música, gastronomía, simuladores, exposiciones y experiencias relacionadas con la Fórmula 1, para "evitar el rechazo social" y garantizar el ambiente en las gradas. La organización "prevé opciones de acceso general y gradas estándar con precios comparables a los de otros grandes conciertos o partidos de fútbol de máxima categoría".

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Además, Madring ofrece experiencias exclusivas con espacios como Club 91, uno de los espacios más exclusivos, con música en directo, apariciones de celebridades y acceso a fiestas privadas. La Azotea, una grada exclusiva en el interior de la curva La Monumental.

"La Fórmula Uno actual depende en gran medida del segmento corporativo y VIP (Paddock Club, zonas de hospitalidad y palcos exclusivos), donde las entradas oscilan habitualmente entre los 1.500 y más de 6.000 euros. Este visitante gasta de dos a cuatro veces más en la ciudad que el turista medio", dijo Rivas.

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También contará con La Plaza, un espacio de unos 3.000 metros cuadrados inspirado en la Plaza Mayor, además de una noria de 32 metros de altura.

"Es un modelo dual: elitista en su rentabilización comercial y masivo en su convocatoria festiva y mediática".

La capital, con más de 3,5 millones de habitantes, recibió en 2025 11,2 millones de visitantes y cerca de 24 millones de pernoctaciones. Ahora suma un nuevo gran evento internacional: el regreso de la Fórmula Uno a Madrid. EFE

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