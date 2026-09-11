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Madrid sigue encadenada a la moda

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Inmaculada Tapia

Madrid, 11 sep (EFE).- La moda ha tomado esta semana las calles de  Madrid con desfiles, presentaciones, charlas y actos solidarios donde los diseñadores ha presentado tanto propuestas para este otoño como un adelanto para la próxima primavera-verano, la estación en la que se concentrarán de los creadores que desfilen a partir del lunes en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid).

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Madrid es la única pasarela del mundo que concentra dos semanas de desfiles consecutivas, promovidas por dos plataformas de moda distintas que los diseñadores eligen según su momento vital: Omoda Madrid es Moda -recién finalizada- y MBFWMadrid, dos conceptos diferentes con un objetivo común, promover la moda española.

Omoda Madrid es Moda ha finalizado este jueves con el deber cumplido de acercar la moda de autor a la ciudad con desfiles en jardines al aire libre, en los talleres de los propios diseñadores, en espacios singulares como los patios de los museos Reina Sofía o Arqueológico e incluso en un parking para conectar a los creadores con el consumidor.

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Una pasarela donde las presentaciones expositivas, reservadas a colecciones cápsula con menos piezas, han ganado por goleada a los desfiles.

No ha habido en esta ocasión un guión común que marcara una tendencia conjunta al coexistir propuestas para diferentes temporadas, hasta el punto de que Torretta ha presentado una colección masculina para este otoño con abrigos como pieza central y femenina para la próxima primavera-verano con piezas elegantes y sencillas.

Angel Schlesser optó por mostrar su colección para la próxima primavera en este último formato inspirada en la geometría y el suprematismo del pintor ucraniano Kazimir Malévich con mucho movimiento, líneas puras y muy definidas que han contrastado con la fluidez de la propuesta de Devota&Lomba con vestidos sueltos, ligeros y una paleta de color en verdes aguamarinas y tostados, con el lino como tejido estrella, ideal para cualquier época del año.

La sobriedad en el color también ha sido la máxima de Pilar Dalbat con suaves pasteles, blancos y berenjena, el mismo tono con el que Juan Avellaneda ha creado 'See Iou', una colección de sastrería femenina.

Un vergel de flores ha sido la máxima de Duyos en su primera colaboración con Dolores Promesas para la que ha levantado un universo propio a partir de la botánica con faldas pétalos y una atrevida mezcla de prendas informales como los tejanos a los que superpone vestidos transparentes.

Sin pretenderlo, dos palos opuestos del diseño han coincidido en el objetivo. Roberto Verino y Dominnico se han concentrado en vestir a una mujer urbana y activa en su regreso a la oficina desde puntos de vista muy diferentes.

El veterano diseñador gallego ha mantenido una línea clásica y funcional y Dominnico da una vuelta de tuerca al estilo convencional y vuelve a mostrar su lado más provocador con minifaldas y top ajustados de raya diplomática.

Pero para quienes este reencuentro laboral sea aún demasiado duro, Dolores Cortés ya ha adelantado su colección de baño para la próxima temporada, llena de contrastes y de exuberancia visual, basada en el movimiento artístico estadounidense Pattern and Decoration y en la que coordina elementos gráficos con paisajes tropicales. EFE

(foto)

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