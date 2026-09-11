La Bolsa española sube el 0,57 %, pendiente del crudo y la inflación estadounidense

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Madrid, 11 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una subida del 0,57 %, en una jornada en la que el mercado seguirá pendiente de Oriente Medio, del precio del crudo, de la evolución de la rentabilidad de la deuda y del dato de inflación de agosto estadounidense que se conocerá esta tarde.

En la apertura, el IBEX 35, el principal indicador nacional, avanza ese 0,57 %, hasta los 19.771,7 puntos. Las ganancias del año se incrementan hasta el 14,25 %.

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En otros mercados, el crudo brent, el de referencia en Europa, cae el 1,80 %, hasta los 105,71 dólares, después de dispararse más del 6 % en la víspera y llegar a superar durante la sesión los 108 dólares ante las renovadas tensiones en Oriente Medio. EFE

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