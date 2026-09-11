El PP insiste en culpar a Marruecos de la crisis de Ceuta y avisa de que defenderá "con firmeza" la integridad de España

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El Partido Popular ha emitido un comunicado respondiendo a las críticas que le ha lanzado Marruecos en el que reitera que este país es responsable "por acción u omisión" de la invasión sufrida por Ceuta y advierte de que ejercerá "con firmeza" la defensa de la integridad de España y exige respeto a las instituciones y a la investigación judicial iniciada en España sobre este ataque a la ciudad autónoma.

Los 'populares' responden así al comunicado emitido ayer por el reino de Marruecos en el que carga contra el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo por acusarles de la avalancha de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio y también contra la juez María Tardón, que está investigando los hechos desde la Audiencia Nacional.

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