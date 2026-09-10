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Cuatro detenidos en Alicante por robar 50.000 euros en Morón de la Frontera (Sevilla)

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València, 10 sep (EFE).- Agentes de la Policía Nacional de Alicante han detenido en la capital alicantina a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como responsables del robo de 50.000 euros cometido recientemente en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

Los agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Morón de la Frontera comenzaron las investigaciones tras recibir la denuncia de una empresaria de la localidad, que afirmaba haber sido víctima de un robo en su vehículo, cuando se dirigía a su sucursal bancaria a ingresar el dinero.

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La investigación permitió localizar a los autores del robo en dos coches pertenecientes a una casa de alquiler de vehículos ubicada en Alicante, y trasladaron esta información a los agentes de la localidad alicantina, alertándoles de la ubicación de uno de estos vehículos que al parecer había sido alquilado utilizando una identidad falsa.

Una vez que los agentes de Alicante iniciaron las investigaciones, se estableció un operativo que permitió localizar dicho vehículo en la zona centro de la ciudad con el motor en funcionamiento y sin ocupantes en los asientos.

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Al cabo de una hora, observaron la presencia de dos mujeres en el interior del vehículo, procediendo a su identificación; al tiempo que localizaron un segundo vehículo de alquiler ocupado por dos varones cuyas características físicas resultaban compatibles con las de las personas investigadas por el robo cometido en Morón.

Cuando los agentes se aproximaron para identificar a sus ocupantes, el conductor del vehículo emprendió la huida a gran velocidad y obligó a los agentes a intervenir rápidamente.

Se localizaron entre sus pertenencias diversas cantidades de dinero en efectivo, fraccionado tal y como se había señalado en la denuncia, además de un pasaporte de Guatemala y un permiso de conducir presuntamente falsificados, y tarjetas bancarias vinculadas a la identidad utilizada para alquilar los vehículos.

Finalmente los agentes procedieron a la detención de las cuatro personas como presuntas responsables de los hechos investigados. EFE

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