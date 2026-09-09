Una nueva biopsia líquida personaliza el tratamiento en el cáncer de vías biliares

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Barcelona, 9 sep (EFE).- Un estudio con participación de investigadores del Hospital del Mar ha confirmado la fiabilidad de una nueva biopsia líquida, mediante análisis de sangre, para identificar mutaciones en los tumores y personalizar el tratamiento en el cáncer de vías biliares.

El trabajo, que publica la revista Clinical Cancer Research, analiza la cohorte más grande descrita hasta ahora, con cerca de 11.000 pacientes, y valida los resultados con una cohorte independiente de 126 pacientes con cáncer de vías biliares de nueve hospitales españoles, ha informado este miércoles el Hospital del Mar en un comunicado.

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La biopsia identifica mutaciones en los tumores para los que se dispone de tratamiento, con una elevada concordancia respecto al análisis de muestras de tejido tumoral.

Esto la convierte en una alternativa especialmente útil cuando no se dispone de suficiente tejido para hacer una caracterización molecular completa del tumor.

El cáncer de vías biliares es un grupo de tumores poco frecuente y muy heterogéneos, que pueden originarse en diferentes lugares del árbol biliar, la red de conductos que transporta la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y el intestino delgado.

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En los últimos años, la realidad de las personas diagnosticadas con este tipo de tumor ha cambiado, con la incorporación de la inmunoterapia como tratamiento de primera línea, pero el beneficio continúa siendo modesto.

Aproximadamente, cuatro de cada diez pacientes presenta alteraciones moleculares que se pueden beneficiar de tratamientos dirigidos ya existentes, por lo que el reto es detectar estas mutaciones para seleccionar el tratamiento más adecuado.

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Las guías internacionales recomiendan que todos los pacientes con cáncer de vías biliares avanzado se sometan a una caracterización molecular mediante técnicas de secuenciación genómica, que permiten identificar alteraciones susceptibles de tratamientos dirigidos.

Pero en este tipo de tumores a menudo es difícil obtener una muestra de tejido adecuada para la biopsia, porque están localizados en los conductos biliares o en el hígado.

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En este contexto, un estudio liderado por investigadores del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) demuestra que la biopsia líquida, basada en una simple muestra de sangre, es una alternativa fiable para caracterizar molecularmente estos tumores, ampliando el acceso de los pacientes a la medicina de precisión.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron datos moleculares de 10.937 pacientes con cáncer de vías biliares.

Este análisis permitió describir el perfil molecular del cáncer de vías biliares y la frecuencia de las principales mutaciones para las cuales hay tratamientos disponibles.

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Las conclusiones se confirmaron posteriormente con una cohorte más pequeña, de 126 pacientes con colangiocarcinoma metastático o no operable, procedentes de nueve centros españoles.

De estos pacientes se disponía de datos genómicos a partir de muestras de tejido y de sangre, por lo que se podían comparar los resultados obtenidos con la nueva biopsia líquida y los de la biopsia convencional de tejido.

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Las dos técnicas mostraron una concordancia del 83 % en la detección de las alteraciones moleculares clínicamente más relevantes. EFE