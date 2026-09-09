La agricultura celebra su día con el foco en el empleo, el clima y la tensión comercial

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Madrid, 9 sep (EFE).- La agricultura celebra su día mundial con retos como el de la falta de relevo y de mano de obra, pese a haber sumado más de 30.000 afiliados en el proceso de regularización, mientras los estragos de un verano muy caluroso y el impacto de la geopolítica marcan el devenir de un sector que tiene que ser rentable.

España cuenta con 16.707.636 hectáreas de tierra de cultivo donde trabajan unas 787.200 personas, según los últimos datos oficiales.

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Como dato relevante, este año, el campo suma el 9 % de los afiliados en alta procedentes del proceso de regularización, 30.355 personas, según los datos del Gobierno.

Además, la agricultura es la única actividad donde bajó el paro al retroceder el 1,3 % en agosto.

Con todo, el relevo generacional continúa siendo un problema; por ejemplo, el 39,56 % de los perceptores de la PAC es mayor de 65 años, mientras que los menores de 40 años no llegan al 9 %.

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Otro de los retos del sector es el cambio climático; como prueba, la intensidad de las tormentas de granizo provocó el "agosto con más siniestralidad de la historia del seguro agrario", con daños en 54.600 hectáreas de cultivo aseguradas e indemnizaciones por 50 millones de euros, según Agroseguro.

Además, los incendios han arrasado más de 116.500 hectáreas agrícolas en la última década.

El campo español tiene un carácter exportador que se ve muy impactado por las decisiones geopolíticas.

Durante el último año móvil, las exportaciones del sector sumaron 77.193 millones de euros y las importaciones 60.193 millones, un saldo comercial positivo de 17.000 millones, que sin embargo ha descendido el 11,4 %.

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Destacan las exportaciones de frutas de hueso y el aceite de oliva, que son las principales partidas.

Desde Cooperativas Agro-Alimentarias han puesto el foco en el relevo profesional, pues no es solo un problema generacional, sino de capacidad productiva, ya que si "no incorporamos nuevos profesionales al campo, tendremos que preguntarnos quién va a producir nuestros alimentos".

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Asimismo, han reivindicado como uno de los retos la disponibilidad de trabajadores, ya que el campo necesita profesionales y mecanismos que permitan su incorporación de forma "ordenada, estable y con todas las garantías".

Se suman el cambio climático y la creciente inestabilidad geopolítica para lo que han pedido más herramientas que permitan a los agricultores adaptarse, innovar y seguir siendo competitivos.

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La organización agraria Asaja ha resumido su reivindicación para este día en una sola idea transversal: "Sin rentabilidad no hay futuro", para lo que ha pedido una Política Agrícola Común (PAC) fuerte y bien dotada con menos burocracia.

En su repaso a la agricultura, Asaja ha destacado el papel de los trabajadores extranjeros, pues el campo español no se entendería sin ellos porque "son esenciales y forman parte de la solución, no del problema", junto al del relevo generacional que es el "mayor desafío estructural" del sector con reivindicaciones como una PAC que priorice a los jóvenes.

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Para Asaja la adaptación al cambio climático pasa por más soluciones y menos restricciones o sanciones.

COAG ha destacado como epicentro de sus reivindicaciones la necesidad de que las administraciones proporcionen certeza el sector en cuanto a precios, funcionamiento de las ayudas y el cambio climático.

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Sobre la regulación de extranjeros en el campo, que valoran positivamente, "echan en falta" medidas de acompañamiento como formación y alojamientos.

La organización agraria pide dar prioridad a los jóvenes agricultores en acceso a la tierra y a las ayudas.

UPA ha señalado que este día debe recordar que "sin productores no hay producto", y por ello han defendido que la agricultura y ganadería familiar debe estar en el epicentro de las prioridades ante la "catarsis" del nuevo orden mundial.

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Otra de las prioridades en el sector es el cambio climático, que según la organización complica "cada vez más" planificar una campaña, abordar una inversión o hacer previsiones.

"Sólo dando a la agricultura y ganadería familiar la posición estratégica que merece lograremos tener éxito en el necesario relevo generacional (...) de todos los orígenes, también de origen migrante", han comentado desde UPA.

Y Unión de Uniones ha querido recordar que "sin explotaciones rentables no habrá agricultura de futuro" y ha remarcado la necesidad de precios que cubran los costes de producción, una PAC sólida y recursos para invertir en agua y modernización.

Ha destacado la necesidad del campo de adaptarse al cambio climático, ya que cada sequía, inundación, o episodio extremo tiene un impacto en la cuenta de resultados.

La organización agraria considera que Europa tiene que proteger su modelo agrario con cláusulas espejo y controles y, respecto al relevo generacional, ha explicado que "no basta" con ayudar a los jóvenes, sino que se debe facilitar tierra y financiación. EFE