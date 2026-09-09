Inditex gana la cifra récord de 2.980 millones en el primer semestre, un 6,8 % más

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Madrid, 9 sep (EFE).- Inditex obtuvo un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros en su primer semestre fiscal (del 1 de febrero al 31 de julio de 2026), un 6,8 % más que en el mismo periodo de 2025, según ha comunicado este miércoles al regulador del mercado bursátil (CNMV).

Las ventas en el periodo crecieron un 7,6 % en tasa interanual, hasta otra cifra récord para el grupo textil gallego propietario de Zara: 19.755 millones; en tanto que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2 %.

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El beneficio bruto (ebitda) se incrementó un 7,8 % en el semestre, hasta 5.513 millones, según detalla Inditex, que adelanta que las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, han crecido un 9 % con respecto al mismo periodo de 2025. EFE