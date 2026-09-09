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El guión del Rey en el Palacio Real ondea a media asta por el funeral de Harald V de Noruega

09/09/2026 El guión del Rey en el Palacio Real ondea a media asta por el funeral de Harald V de Noruega. El guión del Rey en el Palacio Real de Madrid ondea a media asta como señal de duelo por el día del funeral de Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, que se celebrará en la catedral de Oslo. POLITICA CASA DEL REY
09/09/2026 El guión del Rey en el Palacio Real ondea a media asta por el funeral de Harald V de Noruega. El guión del Rey en el Palacio Real de Madrid ondea a media asta como señal de duelo por el día del funeral de Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, que se celebrará en la catedral de Oslo. POLITICA CASA DEL REY
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El guión del Rey en el Palacio Real de Madrid ondea a media asta como señal de duelo por el día del funeral de Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, que se celebrará en la catedral de Oslo.

Zarzuela también ha precisado que en el momento de su inhumación será izado al tope del mástil en homenaje al nuevo rey Hakoon VIII. Tanto los Reyes como Doña Sofía se han desplazado este miércoles hasta la capital noruega para asistir al funeral.

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La Casa del Rey trasladó el pésame por el fallecimiento Harald V de Noruega, de quien destacaron que fue un "ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio" de su país y de su pueblo, "antes y durante sus 35 años de reinado".

El rey Harald de Noruega será despedido con un funeral que tendrá lugar en la catedral de Oslo y sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

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DECANO DE LAS CASAS REALES

Harald V era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.

Conocido por entregar cada año el premio Nobel de la Paz, durante sus 35 años de reinado también ha vivido cambios en su papel institucional y fue el último jefe de la Iglesia de Noruega, tras la enmienda constitucional aprobada en 2012.

Casado desde 1968 con Sonia Haraldsen, mujer que no pertenecía a la realeza, tuvo que pelear para que su padre, el rey Olaf V, permitiera el matrimonio tras casi una década de noviazgo después de que ambos se conocieran en un campamento de verano a los 15 años.

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EuropaPress

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