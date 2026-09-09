Cultura abordará mañana jueves los robos en museos con las comunidades y la Policía

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Madrid, 9 sep (EFE).- El Ministerio de Cultura mantendrá mañana jueves una reunión con las comunidades autónomas y la Policía Nacional para abordar la seguridad en los museos tras los robos perpetrados este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en el Museo de Albacete y en el Museo de Villena (Alicante).

Fuentes del Ministerio de Cultura han confirmado a EFE que este jueves se ha convocado este encuentro, que fue anunciado el pasado 31 de agosto por el departamento que dirige Ernest Urtasun después de que tres encapuchados sustrajeran gran parte del Tesoro de Villana en la madrugada del pasado día 27.

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Se trataba del tercer robo de características similares en España desde abril y tenía lugar después de que un informe de Europol advirtiera de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, piedras preciosas y antigüedades por su facilidad para colocarlas en el mercado ilegal.

El Ministerio de Cultura explicó que, a instancias de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, pidió información a lo largo del mes de agosto a las comunidades autónomas sobre los museos susceptibles de sufrir este tipo de robos: una, el 11 de agosto, y otra el 24, a las autonomías que no habían contestado, entre ellas la Comunidad Valenciana, donde se perpetró el robo poco después.

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Sin embargo, la consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana aseguró que no recibió información por parte del Ministerio que dirige Ernest Urtasun y recordó que el responsable de la seguridad del Museo de Villena (MUVI) es el Ayuntamiento de este municipio alicantino.

Además, explicó que la petición de información la recibieron el 11 de agosto y que se solicitaba la remisión de información a la mayor brevedad posible, pero que no se especificaba "ni el fin ni la urgencia".

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Este departamento de la Generalitat también lamentó que el Ministerio no haya convocado la citada reunión hasta el 10 de septiembre y pidió más celeridad.

Recientemente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmaba que los robos en museos son un problema que "afecta a toda Europa" y requieren el trabajo mancomunado de todas las administraciones públicas españolas.

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Precisamente, este martes el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud de Galicia, José López Campos, ha anunciado que la Xunta participará en la reunión del jueves en Madrid para abordar este asunto, a la que acudirá el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

El conselleiro se ha reunido con los directores de los museos del sistema gallego para evaluar las nuevas necesidades de seguridad y revisar de forma coordinada los protocolos de prevención ante los cambios detectados en los robos de patrimonio.

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El encuentro ha servido para trasladar a los responsables de los centros las recomendaciones de las autoridades estatales, aunque López Campos ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha considerado que se trata de "casos puntuales".

Por su parte, en Murcia, el Museo Arqueológico Municipal de Yecla reforzó sus medidas de seguridad, según el concejal de Cultura, Daniel Jiménez Ortiz.

También la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha reclamado a las administraciones un refuerzo inmediato y extraordinario de la seguridad de museos, colecciones y depósitos de bienes culturales de la región.

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La entidad considera que los recientes asaltos debe activar medidas preventivas sin esperar a que se produzca más casos. EFE