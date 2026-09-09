Cuerpo dice que la normalidad llegará antes a Ceuta si el PP deja de promover ilegalidades

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Madrid, 9 sep (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha reprochado este miércoles al PP que se dedique a promover "soluciones imposibles e ilegales" a la situación de Ceuta y ha sostenido que si dejan de hacerlo se volverá mucho antes a la normalidad, una crisis por la que los populares han dicho que el Ejecutivo pagará.

Así lo ha indicado el vicepresidente primero y ministro de Economía en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Ester Muñoz, sobre si piensa el Gobierno decir la verdad sobre lo ocurrido en Ceuta.

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La portavoz popular, que ha aconsejado a Cuerpo "esforzarse un poco más" en su campaña para ser la "cara amable" del Gobierno y sustituir a Pedro Sánchez, ha acusado al Gobierno de llevar años" más preocupados en controlar a periodistas, a jueces, a fiscales, a la policía, a la guardia civil, que en controlar las fronteras y en exigir responsabilidades a Marruecos". Y ha vaticinado que "toda esta deslealtad la van a pagar muy cara".

Cuerpo ha asegurado que si la oposición deja "de no colaborar y de ser insolidarios entre administraciones públicas, si además empiezan a defender a Ceuta en Europa y no fomentar la insolidaridad entre estados europeos, simplemente por atacar al gobierno", se volverá antes a la normalidad.

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También en su pregunta a la vicepresidenta segunda y ministra de de Trabajo, Yolanda Díaz, el PP ha acusado al Gobierno de haber abandonado Ceuta y han asegurado que "pagarán" por ello.

En su respuesta, Díaz ha calificado a los populares de "pirómanos del odio" y les ha reprochado su respuesta ante una "crisis humanitaria" al llamar "a los niños invasores".

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado también al PP de "estar en el partidismo" ante la grave crisis de Ceuta: "Donde todos tendríamos que estar arrimando el hombro, ustedes no lo están haciendo", ha dicho a la diputada del PP Miriam Guardiola.

"Nosotros trabajando en las soluciones y ustedes esparciendo insinuaciones, cada uno hace lo que sabe hacer", ha dicho el ministro a la diputada popular.

Guardiola ha echado en cara a Bolaños que en lugar de ir a Ceuta, subió una foto en redes sociales de sus vacaciones: "Ustedes priorizaron sus vacaciones por encima de los derechos de los españoles", le ha dicho, y le ha recordado que la Audiencia Nacional está investigando lo ocurrido en la ciudad autónoma: "Todo se sabrá, señor Bolaños y ustedes pagarán por lo que han hecho", ha sostenido. EFE

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