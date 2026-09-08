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Wimbledon no acreditará a 'influencers'

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Londres, 8 sep (EFE).- El torneo de Wimbledon no acreditará a 'influencers' y se desmarcará de esta manera de las polémicas surgidas en el actual Abierto de Estados Unidos, donde cerca de un centenar de 'creadores de contenido' fueron acreditados por la organización y provocaron problemas durante la disputa de los partidos.

El torneo neoyorquino dio el doble de acreditaciones a 'influencers' de cara a esta edición con el objetivo de atraer a una audiencia mayor, pero las prácticas de los mismos han provocado críticas por parte de los tenistas y problemas durante los partidos.

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Según medios británicos, la organización de Wimbledon no tiene entre sus planes acreditar a 'influencers' o creadores de contenido, como ha sido la norma habitual hasta ahora. Además, las normas del propio All England Club, el recinto donde se disputa el torneo, impiden que se acceda a los partidos con objetos como aros de luz.

El personal acreditado de Wimbledon tiene, además, prohibido grabar vídeo en la mayoría de zonas del club.

Durante la disputa del US Open, en uno de los partidos de la cuatro veces ganadora de Grand Slam Naomi Osaka, un grupo de 'influencers' utilizó uno de estos aros de luz, distrayendo a las jugadoras, además de que el juez de silla tuvo que llamar la atención al público en varias ocasiones.

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La japonesa criticó esta actitud, mientras que Coco Gauff animó a que se sigan las reglas de etiqueta del deporte.

Sin estar relacionado con esto, este año Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, paró un partido porque supuestamente alguien estaba fumando marihuana en la grada. EFE

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