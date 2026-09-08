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Vox acusa al Gobierno de extender una cortina de humo con la desclasificación de informes

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Madrid, 8 sep (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al Gobierno de extender "una cortina de humo" con la desclasificación de informes de inteligencia sobre la masiva llegada de migrantes a Ceuta que hoy adoptará el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha anunciado que desclasificará este martes los informes que recibió sobre Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto desde el CNI, la Policía y la Guardia Civil -aunque no estarán disponibles hasta el miércoles-.

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La portavoz de Vox, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso esta mañana, ha calificado al presidente Pedro Sánchez de "agente marroquí" y la situación de "guerra", en la que "el Gobierno está con Marruecos". Así, ha señalado que no espera "nada" de esta desclasificación.

"¿Alguien se puede creer que el Gobierno va a desclasificar documentos que le ponen en evidencia? Lo que van a hacer es construir una cortina de humo para desviar su posible responsabilidad penal ante la Audiencia Nacional", ha dicho.

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"Hay que ser muy ingenuo" para pensar que un ejecutivo que, "posiblemente ha ordenado a los mandos de la Guardia Civil manipular sus informes para excluir a Marruecos", vaya a desclasificar informes que lo evidencien, ha señalado.

Toda la actuación en política internacional "de Sánchez va en contra de los intereses de los españoles. El Gobierno está alineado con Marruecos, estamos en una guerra y el Gobierno va con Marruecos".

Millán ha anunciado que su grupo va a pedir la comparecencia ante la cámara de la ministra de Educación, Milagros Tolón, para que explique por qué hay colegios en Ceuta que no se están usando para los niños españoles.

"Hoy empiezan los colegios en Ceuta y las niñas tienen que ir con gas pimienta y con alarmas. Los niños van con miedo al colegio, rodeados de militares y con seguridad privada en los centros", ha denunciado.

"Hay colegios ocupados o vandalizados o usados para albergar inmigrantes, pero los colegios españoles son para los niños, no para inmigrantes, que deberían haber sido devueltos a su país. Pero los ministros, que llevan a sus hijos al colegio con tranquilidad, no tienen problema", ha dicho también.

 "¿Qué tiene la inteligencia marroquí de Pedro Sánchez? Es víctima de un chantaje y nos hace a nosotros víctimas", ha señalado, antes de apuntar que sin la respuesta a esa pregunta "no se explica que este Gobierno quiera echarle la culpa a los policías y los jueces" y cronificar la situación en Ceuta. EFE

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