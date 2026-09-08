Víctor Manuel lanza una nueva versión de 'Asturias' junto al Coro Minero de Turrón

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- Víctor Manuel ha lanzado este martes una nueva versión de uno de sus grandes clásicos, 'Asturias', con la particularidad de que fue grabado en vivo juno al Coro Minero de Turón.

La canción, que ve la luz coincidiendo con el día del pueblo asturiano, se registró durante el concierto que ofreció el pasado 19 de junio en su localidad natal de Mieres, más concretamente en el Pozu Barreo, una mina ahora en desuso.

PUBLICIDAD

Allí trabajó su abuelo Vitor, famoso por otra de sus célebres canciones, y allí ofreció el citado concierto que se editará completo en formato de libro CD "el próximo mes de diciembre", según ha especificado su oficina de prensa.

Tuvo lugar pocos días después de que Víctor Manuel fuera nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, pionera en la instauración de la musicología en la universidad española. Esta era la primera vez que ofrecía esta distinción a un músico.

PUBLICIDAD

Actualmente el artista asturiano se encuentra embarcado en una gira que recalará el 26 de septiembre en Granada, como parte de las Noches de la Alhambra, y en otros puntos como Bilbao (3 de octubre, Euskalduna), Tenerife (7 de noviembre, Teatro Leal de la Laguna), Málaga (15 de noviembre, Teatro Cervantes) o Madrid (21 de noviembre, Movistar Arena), por citar unos pocos. EFE