Vicky López, Clara Serrajordi, Buurman, Schröder y Yohannes, mejores jugadoras jóvenes

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París, 8 sep (EFE).- Las jugadoras del Barcelona Vicky López y Clara Serrajordi, la defensa neerlandesa Veerle Buurman (Chelsea), la goleadora sueca Felicia Schröder (Real Madrid) y la centrocampista estadounidense Lili Yohannes (Olympique Lyon) son las cinco nominadas a ganar el Balón de Oro como mejor jugadora joven.

La ganadora del galardón se conocerá el próximo 26 de octubre en Londres.

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La delantera Vicky López, de 20 años, jugó 53 partidos en la 2025-2026, con 17 tantos y 15 asistencias y, entre otros trofeos, venció la Champions. La jugadora ya ganó el premio a mejor talento joven en el Balón de Oro de 2025.

Por su parte, su compañera de equipo Serrajordi, de solo 18 años, disputó 48 encuentros, con dos goles y siete asistencias. EFE