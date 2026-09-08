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Una golfista y un patinador son los abanderados de Paraguay a los Juegos Suramericanos

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Asunción, 7 sep (EFE).- La golfista Sofía García y el patinador de velocidad Julio César Mirena serán los abanderados del equipo de Paraguay que tomará parte de los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán en la provincia argentina de Santa Fe del 12 al 26 de septiembre, informó este lunes el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

"Nuestros abanderados son dos ejemplos de sacrificio, son dos ejemplos de que realmente se puede, con entrenamiento y sacrificio, estar en lo más alto", dijo durante un acto de saludo a la delegación y de abanderamiento el presidente del COP, Camilo Pérez.

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García hizo historia en 2023 al convertirse en la primera deportista paraguaya en colgarse una medalla de oro panamericana.

Mientras que Mirena es considerado como uno de los patinadores de velocidad más rápidos del continente americano.

Ambos atletas son dos de las esperanzas de podio de Paraguay en los juegos de Santa Fe, en los que el país aspira a ganar al menos 36 preseas, apuntó Pérez.

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"Yo siento que la garra guaraní va a salir de vuelta", agregó el directivo tras recordar la histórica cosecha de 48 medallas en los pasados Juegos Suramericanos, que el país acogió por primera vez en su historia.

"No les quiero presionar, pero todos ustedes saben que pueden ganar, el límite solo está en nuestras mentes, no está en otra parte", insistió Pérez.

La delegación paraguaya llegará a Santa Fe con 343 atletas, un número considerablemente inferior a los 574 deportistas que llevó a los juegos de hace 4 años.

Estos participarán en 32 de los 43 deportes que se disputarán en esta competición, que abre el calendario olímpico en la región latinoamericana. EFE

(foto)(video)

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