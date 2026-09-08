Un hidrogel inyectable permite liberar quimioterapia de manera local en tumores sólidos

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Barcelona, 8 sep (EFE).- Un hidrogel de componentes naturales permite liberar quimioterapia de manera local y sostenida en tumores sólidos, según un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) publicado en la revista Carbohydrate Polymer Tecnologies and Applications.

Los investigadores han desarrollado un nuevo hidrogel blando e inyectable elaborado con polímeros naturales que ha demostrado actividad antitumoral en modelos preclínicos de cáncer de ovario y glioblastoma y es capaz de actuar como un depósito local de quimioterapia.

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En este sentido, el sistema elaborado con celulose y quitosano, según ha informado este martes el VHIR, cuenta con una "elevada biocompatibilidad y una reducción potencial de la toxicidad sistémica asociada a los tratamientos convencionales".

La investigadora principal del estudio, Diana Fernandes, ha explicado que el objetivo era desarrollar una plataforma "completamente natural y sostenible" que permita administrar el tratamiento directamente al tumor y "mantener la liberación durante días o semanas" para minimizar así los efectos secundarios sobre los tejidos sanos del resto del cuerpo.

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Para incorporar el docetaxel, un fármaco "muy potente pero poco soluble", los investigadores lo encapsularon en micelas (conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides) poliméricas de 72 nanómetros de diámetro integrados posteriormente dentro del hidrogel.

Con esta estrategia, el sistema consiguió liberar el 70 % del fármaco a lo largo de 14 días, así como mantener su estructura durante más de tres semanas en condiciones fisiológicas.

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Antes de la fabricación, los investigadores del VHIR también utilizaron simulaciones moleculares y herramientas de modelización computacional para predecir mejor las interacciones entre los diferentes componentes del sistema y optimizar su formulación.

Además, evaluaron la biocompatibilidad del sistema en fibroblastos sanos y observaron que no producía toxicidad ni estrés oxidativo.

Los resultados demostraron que las micelas liberadas por el hidrogel son capaces de penetrar "profundamente" en los esferoides tumorales, así como de ejercer una actividad citotóxica sostenida.

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A pesar de que se trata de resultados de estudios preclínicos, los investigadores creen que este tipo de tecnología podría adaptarse a "otro tipo de tumores sólidos y diferentes fármacos. EFE

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