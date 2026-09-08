Un Fórmula 1 de Oracle Red Bull Racing hace historia en los raíles del Metro de Madrid

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Madrid, 8 sep (EFE).- Red Bull ha hecho historia al conseguir que, por primera vez, un monoplaza de la escudería Oracle Red Bull Racing, pilotado por el austríaco Patrick Friesacher, circule sobre las vías del Metro de Madrid, en lo que ha supuesto un gran reto de ingeniería, pericia técnica y destreza.

Friesacher fue el encargado de conducir por los raíles del Metro de Madrid el RB8, el icónico monoplaza equipado con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros y cerca de 750 CV de potencia con el que Sebastian Vettel conquistó su tercer Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2012.

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El monoplaza, en horario de cierre de todo el suburbano madrileño, recorrió estaciones como la del Estadio Metropolitano, celebrando así el regreso del Gran Premio de España 2027 a la capital después de 45 años, con MadRing como hogar de la Fórmula 1.

Para conseguir que el monoplaza circulase por los raíles hubo que hacer un auténtico reto de ingeniería, diseñando una compleja adaptación técnica, nunca antes realizada, para que el coche se enfrentase a un entorno completamente diferente.

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Los talleres de Canillejas sirvieron como centro operativo del proyecto. Allí, en sus tornos, se diseñaron y fabricaron en tiempo récord unas ruedas metálicas a medida de 29,8 kilos cada una, aproximadamente el doble del peso de una rueda convencional de Fórmula 1, que permitieron al RB8 adaptarse a los raíles del suburbano madrileño.

“Ha sido una experiencia increíble. He tenido la suerte de vivir muchas experiencias junto al equipo Heritage, pero conducir un F1 sobre las vías de metro ha sido surrealista. Es genial poder añadir “conductor de Metro” a mi currículum”, dijo Friesacher tras completar el reto.

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Esta acción quiso poner en valor uno de los elementos más distintivos del futuro circuito madrileño al ser la única ciudad del calendario de Fórmula 1 con una estación de Metro situada junto a su acceso principal. EFE