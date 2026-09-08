Turull (Junts) mantiene que enmendarán a la totalidad la financiación autonómica con texto alternativo

26/06/2025 El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía". POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha mantenido este martes que su partido sigue con la idea de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma del modelo de financiación autonómica, y que presentarán un texto alternativo para que "Catalunya tenga su propio sistema de financiación".

"Es lo que se prometió a muchos ciudadanos de Catalunya por parte de fuerzas políticas que tienen un papel muy importante en esta votación", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en referencia al acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat entre PSC y ERC.

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Ha dicho que deben conocer todavía la letra pequeña del modelo que el Gobierno logró aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la semana pasada, pero que no están a favor del mismo, aunque su posición, ha matizado, no es la misma que la del PP y Vox.

Preguntado por qué elemento haría que Junts entrara a negociar su apoyo al modelo, ha respondido que tener "la llave de la caja", algo que cree que podría conseguirse por la posición de fuerza de los independentistas en el Congreso ante la debilidad del Gobierno.

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COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Sobre la situación en Ceuta y la acogida de menores migrantes, Turull ha considerado que Catalunya ya ha estado acogiendo por encima de todas las otras autonomías: "La solidaridad no se define a base de la imposición de uno respecto a los demás. Primero, que se equilibre todo esto", y ha dicho que es clave que se pueda atender a los menores adecuadamente.

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Para ello es necesario contar con recursos, pero también con los instrumentos adecuados, que son las competencias en materia de inmigración, tal y como acordaron con el PSOE: "Queremos dar una solución catalana a un reto netamente catalán", ha expresado.

Ha defendido que los Mossos d'Esquadra deben participar en la gestión de flujos, y ha criticado la posición de Podemos respecto a su propuesta: "Podemos, ¿qué ocurre?, si lo hace la Guardia Civil, que ya hemos visto cómo funciona en según qué cosas, ¿por qué los Mossos d'Esquadra no pueden gestionar las fronteras?".

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EL RETORNO DE PUIGDEMONT

Preguntado por el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que es el liderazgo indiscutible de su partido, y que esperan su retorno, pero que lo mejor que puede encontrarse es "un proyecto político bien engrasado, con una brújula bien definida, que no nos hayamos dejado arrastrar por los de uno y otro lado, y la demagogia".

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También que las grandes decisiones del partido pasan por él, y que el problema no es por qué motivo no vuelve a Catalunya, sino por qué motivo no puede volver, y ha apuntado a "una serie, no de jueces, sino de justicieros", que no le aplican la Ley de Amnistía.