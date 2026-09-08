Siete detenidos en el Campo de Gibraltar en una operación contra el narco

Guardar

Algeciras (Cádiz), 8 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este martes a siete personas en una operación contra el narcotráfico que se desarrolla en el Campo de Gibraltar, en los municipios de Algeciras, San Roque y La Línea de La Concepción, han informado fuentes del instituto armado.

En el dispositivo, bautizado como operación Uroboros, participan 150 agentes de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Ha habido nueve registros domiciliarios, siete de ellos en Algeciras, uno en San Roque y otro en La Línea de la Concepción. EFE