Siete detenidos en el Campo de Gibraltar en una operación contra el narco

Algeciras (Cádiz), 8 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este martes a siete personas en una operación contra el narcotráfico que se desarrolla en el Campo de Gibraltar, en los municipios de Algeciras, San Roque y La Línea de La Concepción, han informado fuentes del instituto armado.
En el dispositivo, bautizado como operación Uroboros, participan 150 agentes de la Guardia Civil.
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Ha habido nueve registros domiciliarios, siete de ellos en Algeciras, uno en San Roque y otro en La Línea de la Concepción. EFE
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