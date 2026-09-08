Sanidad inicia la vacunación a gran escala en Ceuta poniendo 1.192 dosis a 298 migrantes

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Madrid, 8 sep (EFE).- Un total de 298 personas migrantes alojadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han recibido ya las vacunas triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio, lo que supone 1.192 dosis de las 45.000 que han donado las comunidades autónomas para prevenir estas enfermedades infecciosas.

Así consta en el último balance de asistencias sanitarias a personas migrantes realizadas entre las 9 horas de ayer y las 9 horas de este martes facilitadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y que por primera vez introduce los datos de vacunación.

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Hace unos días, el Ministerio de Sanidad puso las primeras vacunas de varicela a los contactos de un caso que estaba ingresado, tras lo cual tenía previsto arrancar la inoculación de las 45.000 dosis que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ceder a la ciudad autónoma, algo que empezó a hacer ayer.

De esta forma, en las últimas 24 horas se han administrado las primeras 1.192 dosis de las cuatro vacunas a un total de 298 personas ingresadas en el CETI.

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Asimismo, los dispositivos asistenciales de atención primaria y el Hospital de Ceuta realizaron hasta 355 asistencias, mientras "la población ceutí sigue teniendo a su disposición todos los recursos necesarios y la actividad programada y de urgencias se sigue atendiendo por parte del servicio público de salud", garantiza el Ingesa.

Del total, atención primaria atendió a un total de 227 personas, 156 de ellas en el Centro de Salud II (Otero), 30 en el Centro de Salud III (Tarajal); 8 prestadas por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 33 por el 061.

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En el marco de este dispositivo se han efectuado, además, 39 traslados en ambulancia, 4 por la Unidad Móvil de Emergencias (UME); 21 por el Soporte Vital Básico; 13 en Transporte No Asistido (TNA) y 1 en una ambulancia de Cruz Roja.

Por su parte, las urgencias del hospital registraron hasta 128 asistencias, con un paciente en Observación.

Actualmente, permanecen hospitalizados 10 pacientes migrantes, ninguno en la UCI ni en Neonatología: 1 está en Obstetricia, 6 en el Área Quirúrgica y 3 en Hospitalización Médica.

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Con todo, de las 205 camas que tiene funcionantes, el hospital tiene ocupadas 106 (51,7 %).

Por último, los servicio sextraordinarios de atención han hecho en las últimas 24 horas 5 ortopantomografías y 31 radiografías de tórax. EFE