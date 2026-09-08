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Río de Galicia será una temporada más proveedor oficial del Celta

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Lugo, 8 sep (EFE).- La compañía láctea gallega Río de Galicia continuará una temporada más como “Proveedor Oficial del Celta” de Vigo, según ha informado la propia empresa, “reforzando su apuesta por el deporte y la nutrición a través de su gama Optimilk”.

Mediante un comunicado, la compañía láctea lucense, que preside Carmen Lence, ha informado de que “ambas entidades han acordado prolongar por un año más su acuerdo de colaboración, dando continuidad a una relación que une a dos referentes gallegos con una fuerte vinculación con el territorio”.

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Además, precisa la nota enviada, el vínculo también se extiende un año más al fútbol femenino, manteniendo su apoyo a la estructura de As Celtas.

Esta renovación permitirá a Río de Galicia mantener su presencia como Proveedor Oficial del Celta, “con visibilidad en diferentes soportes y activos del club”. De hecho, subraya el comunicado que “en esta nueva etapa, Optimilk adquiere un especial protagonismo, poniendo en valor una gama de productos elaborados a partir de leche ultrafiltrada 100% gallega”.

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“Para el Celta, la continuidad de Río de Galicia supone seguir contando con el respaldo de una compañía profundamente vinculada al tejido económico y productivo gallego. Para el Grupo Lence, mantener su relación con el club representa una nueva oportunidad para acercar sus marcas a la afición celeste y seguir impulsando una forma de entender la alimentación basada en la calidad, la innovación y el origen”, explica la empresa.

Marián Mouriño, presidenta del Celta, ha puesto en valor este acuerdo como “una oportunidad para seguir potenciando nuestra comunidad con marcas gallegas como Leche Río. Fortalecer los vínculos con empresas y proyectos que, como el Celta, llevan el nombre de Galicia con orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras es muy importante para nosotros”.

Por su parte, Carmen Lence ha dicho que en Río están “muy contentos de seguir un año más junto al Celta”.

“Para una empresa como la nuestra, con más de 50 años de historia y profundamente vinculada a Galicia, es muy importante estar al lado de proyectos que representan a nuestra tierra. El deporte, además, tiene una capacidad enorme para transmitir valores y generar referentes, y por eso para nosotros es especialmente importante mantener nuestro apoyo a As Celtas”, afirmó. EFE

jrr/am/apa

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