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Pellegrini: "La meta no es haber llegado" a la Liga de Campeones

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Sevilla, 8 sep (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado tras la victoria (2-3) de su equipo en el campo del Lille francés en la primera jornada de la Liga de Campeones, que "haber llegado" a este torneo "no era la meta", sino que deseaba estrenarse con un "partido completo" como el de esta noche.

"No nos vamos a conformar sólo con participar, lo hemos conversado con el plantel. Llegar no es el fin de lo que uno necesita. Debemos demostrar que somos capaces de pasar a la segunda ronda. Comenzamos con el pie derecho, pero queda mucho", explicó el preparador bético.

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Pellegrini destacó que el Betis ha "remontado dos veces" a los goles con los que se adelantó el Lille y mostró "personalidad y confianza" gracias a que lleva "cinco años jugando en Europa, aunque no sea la Champions", un bagaje que "da experiencia" y permitió "controlar el partido jugando de visita".

"En el primer tiempo, tuvimos ocasiones pese a ir abajo en el marcador. El balón parado -en el origen de los tantos locales- lo iguala todo, pero las estadísticas fueron nuestras", explicó el técnico santiaguino.

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Pellegrini también resaltó su "alegría" por los dos goleadores, el irlandés Troy Parrott "porque está recién llegado" y Marc Bartra, porque "no es fácil cabecear en dos ocasiones. Tiene experiencia y eso le sirve mucho al resto porque la hace sentir en el campo".

El preparador bético valora "la personalidad del equipo para jugar con la misma ambición siempre" con un "plantel que mantenga el compromiso, independientemente de los nombres" y a pesar de que "faltan jugadores importantes, que van a aportar en un futuro" como el recién llegado Dani Ceballos o el lesionado Ez Abde. EFE

lhg/agr/jl

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