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Muere Silvia Ederra, exjugadora de balonmano que jugó en la Selección Española

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Pamplona, 8 sep (EFE).- La exjugadora navarra de balonmano Silvia Ederra, que fue internacional con España, ha fallecido a los 43 años tras una larga enfermedad.

Natural de Estella-Lizarra, Ederra comenzó su carrera en el Itxako y jugó en clubes como Mar Alicante, Castro Urdiales, Sporting La Rioja o Bera Bera.

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Durante su exitosa carrera de 20 años como profesional, ganó cinco ligas, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Disputó competición europea y formó parte de la Selección Española.

El Sporting La Rioja ha despedido en sus redes sociales a la jugadora: "Hoy nos toca despedir a una persona especial, pero sobre todo a una persona a la que quisimos y que dejó una huella imborrable en nuestra familia".

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"Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas", señala el equipo que asegura que nunca le olvidará: "Silvia, siempre tendrás un lugar en nuestra historia y en nuestros corazones". EFE

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