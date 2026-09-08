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Mínguez dice que no sería portavoz del PSOE si supiera que se hubiera financiado ilegalmente: "Lo dejo mañana"

31/08/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra tras la reunión de la ejecutiva del partido para abordar los principales asuntos de la actualidad política, marcada por la crisis en Ceuta, y el inicio del curso político. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
31/08/2026 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra tras la reunión de la ejecutiva del partido para abordar los principales asuntos de la actualidad política, marcada por la crisis en Ceuta, y el inicio del curso político. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que ella "no sería portavoz" y lo dejaría mañana si supiera que el PSOE se ha financiado de manera irregular. Así lo ha sostenido durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que también se ha mostrado preocupada por el ascenso de la ultraderecha en Europa, tras el triunfo de AfD en Alemania, pero rechaza que la izquierda haya hecho las cosas mal para que esto ocurra.

"Yo no sería portavoz y lo dejo el día de mañana si supiera que se hubiera financiado de manera irregular" el PSOE, ha sostenido la portavoz socialista, quien ha rechazado que su partido se haya financiado de manera ilegal. Por el contrario, ha señalado que en España solo se ha condenado a un partido por financiación irregular y "es el PP".

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Mínguez ha defendido que el PSOE se ha "desnudado" ante el juez y ha entregado hasta el "excel" de sus cuentas, pero considera que hay gente que ha jugado a "empatar" haciendo parecer que en el PSOE ha habido casos comparables a los del PP. No obstante, ha dejado claro que "aquí no hay caso Bárcenas ni Gürtell".

Cuestionada por las actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez, la portavoz ha recordado que la conocida como la 'fontanera' del PSOE "ya no está" en el partido, mientras tienen que oír críticas desde las filas del PP que sin embargo tiene dentro a los imputados. "Pregunte a Leire lo que hacía", ha zanjado.

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Dicho esto, ha señalado que "nadie está exento" pero "lo importante es cómo se actúa" ante casos de presunta corrupción, y ha defendido que el en el PSOE "son contundentes ante cualquier sospecha e indicio". "Cuando algo huele en el PSOE sale por la puerta", ha afirmado.

Por otro lado, sobre la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno --convocada hoy por el juez instructor a una audiencia preliminar de su juicio con jurado popular--, Mínguez ha afirmado que se trata de la causa del juez Peinado, "el premio a su jubilación" y ha añadido también que le parece muy "injusta" la condena al hermano de Pedro Sánchez.

"Se está intentado atacar por la manera personal de desgastar la figura del presidente porque de otra manera no pueden. No han podido superar lo que pasó en 2023", ha exclamado.

Montse Mínguez dice no saber si se van a adelantar las elecciones generales de 2027 y dice que ayer Pedro Sánchez lanzó un mensaje sobre la España de 2030. Dicho esto, ha añadido que cuando el presidente decida que sean las elecciones el PSOE "está preparado": "Un partido político siempre está movilizado".

EL TRIUNFO DE LA ULTRADERECHA EN ALEMANIA

La dirigente socialista también se ha referido al triunfo de la formación ultraderechista AfD en Alemania para advertir de que esto tiene que levantar las alertas a todos los ciudadanos, pero cree que si todos los demócratas se movilizan pararán el avance de la ultraderecha.

"Después de lo que hemos vivido que nos pase esto", ha exclamado antes de avisar de que la ultraderecha controla muchos recursos públicos y las redes, con mensajes "muy sencillitos" pero de odio.

No obstante, rechaza que la izquierda haya hecho mal las cosas para que esto haya sucedido. "Eso es autoflagelarnos, estamos haciendo las cosas bien", ha precisado antes de acusar al PP de no contribuir a las soluciones para los problemas que tienen los ciudadanos, como el reparto de menores entre las CCAA, la vivienda o la sanidad.

"Cuando crece la ultraderecha, luego viene lo que viene", ha advertido, para poner como ejemplo a Milei, del que ha dicho que ha bajado el SMI, o a Donald Trump, que ha creado una policía para echar a los migrantes que le votaron.

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