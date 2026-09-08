La Fórmula 1 dispara hasta un 1.000 % el precio de alquiler de lujo en el centro de Madrid

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Madrid, 8 sep (EFE).- El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ha multiplicado por diez los precios de las viviendas en alquiler temporal de lujo, registrando incrementos de hasta el 1.000 % respecto a una semana normal, según constata la inmobiliaria especializada en inmuebles de alto standing Barnes.

Aunque el epicentro deportivo se encuentre en Ifema y Valdebebas, desde la firma sostienen en un comunicado que el verdadero impacto residencial de lujo se está viviendo en los barrios 'prime' de la capital (Salamanca, Chamberí, Chamartín o Jerónimos).

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Según los datos de Barnes, el aficionado que viene a la F1 con capacidad de compra no se aloja junto al circuito, sino en el centro y en los barrios de referencia de Madrid.

“El Gran Premio no crea esta demanda por sí solo, pero la acelera y la trae físicamente a la ciudad", explica Alvise da Mosto, Managing Partner de Barnes en España.

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La inmobiliaria también destaca la diversificación de las nacionalidades que están inyectando capital en Madrid. Mientras que el mercado 'prime' madrileño está tradicionalmente consolidado entre compradores latinoamericanos y europeos, la Fórmula 1 ha abierto la puerta a clientes de Oriente Medio, Asia y Norteamérica.

Asimismo, añade que de forma paralela a este mercado, el Gran Premio que se disputará este fin de semana ha consolidado el éxito del formato de inversión en condohotel (modelo de alojamiento híbrido que combina la propiedad inmobiliaria individual de una habitación o apartamento con la gestión profesional de una cadena hotelera).

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Así, el Hotel101 Madrid, situado frente al nuevo circuito, ha vendido sus 680 habitaciones a fondos y particulares. EFE