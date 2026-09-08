La 'era Prades' en el Guardés arranca con un exigente test ante La Rioja

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Vigo, 8 sep (EFE).- La segunda etapa de José Ignacio Prades en el Atlético Guardés, vigente campeón de la Copa Europea, arranca este miércoles en el pabellón de A Sangriña frente al Grafometal La Rioja, un rival que llega a tierras gallegas avalado por sus buenos resultados durante la pretemporada, con cinco triunfos en seis partidos.

En los partidos veraniegos, el Guardés dejó claro que, pese al cambio de entrenador, no variará sus señas de identidad, en las que la defensa será fundamental para cimentar sus éxitos -encajó una media de 23 goles por encuentro-.

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Para este primer partido, Prades tiene la baja de la lateral valenciana María Cobo, una de las caras nueva del equipo. La exjugadora del Zuazo se encuentra en la recta final de la recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda sufrida hace nueve meses.

El Guardés recibirá el miércoles a un rival que ha sufrido bajas importantes como las Maitane Larrayoz, Sofía Rivadeneira o Mina Novovic, pero que se ha reforzado con jugadoras de garantías como la portera Marta Mera, Aileen Ripa, Azul Spinelli o las exguardesas Pali Fernández y Jazmín Mendoza.

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Este primer partido, con el que ambos equipos abrirán la Liga Guerreras Iberdrola 2026-27, comenzará a las 20.00 horas en el pabellón de A Sangriña y será dirigido por los colegiados cántabros Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. EFE

dmg/apa