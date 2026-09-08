Espana agencias

La Comunidad de Madrid ve "complicado" que el Rayo-Espanyol se juegue en Vallecas

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- A falta de siete días para el partido entre el Rayo y el Espanyol, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, parece "complicado" que se juegue en el Estadio de Vallecas, según confiesa Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que considera que el incumplimiento del club franjirrojo en cuanto al mantenimiento del recinto es "muy grave".

Después de dos partidos en Butarque, en Leganés, el Rayo "confía" en volver al Estadio de Vallecas para su encuentro liguero el martes 15 de septiembre frente al Espanyol, ya que tras las últimas revisiones por parte de la Comunidad de Madrid los problemas de seguridad y salubridad considera que esos aspectos están subsanados.

PUBLICIDAD

En esa línea se mostró también el centrocampista Oscar Valentín, capitán del equipo, que tras el partido frente al Racing de Santander fue tajante.

"El otro día conocí a los técnicos de la Comunidad de Madrid. Está todo bien, se han pasado las revisiones y no hay ningún motivo para que, a día de hoy, no se juegue en Vallecas", dijo.

PUBLICIDAD

Desde la Comunidad de Madrid el mensaje que mandan es opuesto. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, consideró en una entrevista con 'Pasión por el Rayo' que "el incumplimiento del Rayo es muy grave".

“Ahora dicen que está todo bien, como llevan diciéndolo quince años. Carecen de credibilidad absoluta, por eso es necesaria una auditoría independiente. El club frivoliza con la seguridad y se tiene que ceñir a los procedimientos administrativos”, apuntó.

"Ahora estamos trabajando para que el equipo vuelva lo antes posible y estamos agilizando todo. Informes que tardarían un mes se están haciendo en tres días. La normativa de LaLiga marca unos plazos de tiempo y no parece posible que la auditoría vaya a llegar antes del Espanyol. Me parece complicado que se juegue el próximo partido. Espero que para octubre. No es cuestión de papeleo, sino de seguridad”, manifestó.

El pasado 28 de julio la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidió retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometían obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

El Rayo se afanó en los días posteriores en tratar de subsanar esos requerimientos de la Comunidad de Madrid e incluso llevó a cabo una auditoria de la que salió un informe de más de mil folios para que estudiasen los técnicos del organismo regional, que la pasada semana tuvieron una reunión con representantes del club.

Desde el Rayo reiteraron la pasada semana varias veces a EFE que el estadio estaba en "perfectas condiciones para albergar partidos con seguridad" e instaron a la Comunidad de Madrid a que resolviese la situación a la "mayor brevedad" para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, acusando incluso al gobierno regional "de actuar al servicio de otros intereses".

La Comunidad de Madrid, por su parte, no tiene intención de devolver la concesión al Rayo hasta que no esté convencida de que todas las demandas en materia de seguridad y salubridad se cumplen, algo para lo que, según palabras de Mariano de Paco, aún queda. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La vuelta al cole’ de las audiencias: ‘El Hormiguero’ comienza líder, ‘Rueda la letra’ no convence y Silvia Intxaurrondo sigue siendo favorita

Las cadenas han empezado el mes de septiembre con novedades televisivas, la consagración de programas y formatos líder

‘La vuelta al cole’ de las audiencias: ‘El Hormiguero’ comienza líder, ‘Rueda la letra’ no convence y Silvia Intxaurrondo sigue siendo favorita

Vuelta al cole 2026-2027 en Melilla: todas las fechas clave del año académico

Los estudiantes volverán a las aulas este miércoles 9 de septiembre

Vuelta al cole 2026-2027 en Melilla: todas las fechas clave del año académico

Prisión preventiva para un migrante marroquí acusado de agredir sexualmente a una menor en Ceuta

La denuncia, presentada por los padres de la adolescente, señala que el acusado habría realizado tocamientos en la vía pública delante de otra joven de la misma edad

Prisión preventiva para un migrante marroquí acusado de agredir sexualmente a una menor en Ceuta

Cómo conservar ciruelas en frascos para el invierno sin colorantes ni conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de conservación que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Cómo conservar ciruelas en frascos para el invierno sin colorantes ni conservantes

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

El accidente tuvo lugar en la noche de este lunes en la avenida de los Poblados, en el distrito de Latina

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

El traslado de 92 mafiosos italianos a una cárcel de Cerdeña enfrenta a Gobierno con la isla: “Prefirió actuar unilateralmente y con arrogancia”

La defensa de Begoña Gómez insiste al juez Peinado en aplazar la audiencia preliminar de este martes porque su abogado no puede acudir y rechaza que otro le sustituya

Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1