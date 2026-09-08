La Comunidad de Madrid ve "complicado" que el Rayo-Espanyol se juegue en Vallecas

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Madrid, 8 sep (EFE).- A falta de siete días para el partido entre el Rayo y el Espanyol, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, parece "complicado" que se juegue en el Estadio de Vallecas, según confiesa Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que considera que el incumplimiento del club franjirrojo en cuanto al mantenimiento del recinto es "muy grave".

Después de dos partidos en Butarque, en Leganés, el Rayo "confía" en volver al Estadio de Vallecas para su encuentro liguero el martes 15 de septiembre frente al Espanyol, ya que tras las últimas revisiones por parte de la Comunidad de Madrid los problemas de seguridad y salubridad considera que esos aspectos están subsanados.

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En esa línea se mostró también el centrocampista Oscar Valentín, capitán del equipo, que tras el partido frente al Racing de Santander fue tajante.

"El otro día conocí a los técnicos de la Comunidad de Madrid. Está todo bien, se han pasado las revisiones y no hay ningún motivo para que, a día de hoy, no se juegue en Vallecas", dijo.

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Desde la Comunidad de Madrid el mensaje que mandan es opuesto. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, consideró en una entrevista con 'Pasión por el Rayo' que "el incumplimiento del Rayo es muy grave".

“Ahora dicen que está todo bien, como llevan diciéndolo quince años. Carecen de credibilidad absoluta, por eso es necesaria una auditoría independiente. El club frivoliza con la seguridad y se tiene que ceñir a los procedimientos administrativos”, apuntó.

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"Ahora estamos trabajando para que el equipo vuelva lo antes posible y estamos agilizando todo. Informes que tardarían un mes se están haciendo en tres días. La normativa de LaLiga marca unos plazos de tiempo y no parece posible que la auditoría vaya a llegar antes del Espanyol. Me parece complicado que se juegue el próximo partido. Espero que para octubre. No es cuestión de papeleo, sino de seguridad”, manifestó.

El pasado 28 de julio la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidió retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometían obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

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El Rayo se afanó en los días posteriores en tratar de subsanar esos requerimientos de la Comunidad de Madrid e incluso llevó a cabo una auditoria de la que salió un informe de más de mil folios para que estudiasen los técnicos del organismo regional, que la pasada semana tuvieron una reunión con representantes del club.

Desde el Rayo reiteraron la pasada semana varias veces a EFE que el estadio estaba en "perfectas condiciones para albergar partidos con seguridad" e instaron a la Comunidad de Madrid a que resolviese la situación a la "mayor brevedad" para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, acusando incluso al gobierno regional "de actuar al servicio de otros intereses".

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La Comunidad de Madrid, por su parte, no tiene intención de devolver la concesión al Rayo hasta que no esté convencida de que todas las demandas en materia de seguridad y salubridad se cumplen, algo para lo que, según palabras de Mariano de Paco, aún queda. EFE