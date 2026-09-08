La Bienal de Flamenco de Sevilla sale a la calle con pinturas que rezuman "barrionalismo"

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Diego Márquez

Sevilla, 8 sep (EFE).- El diseñador Rafael Iglesias ha dado con la fórmula que define el flamenco, el producto de las musas por el compás al cuadrado, como ha expuesto en la presentación de la exposición 'Paisaje y paisanaje' de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, con la que reivindica el "barrionalismo".

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La muestra está conformada por 20 cuadros, dibujos y lienzos en pequeño y gran formato, firmados por Iglesias y Patricio Hidalgo, y expuestos en escaparates de 16 establecimientos del entorno de la calle Feria, para llegar a los vecinos y también a los turistas.

Lo hacen con la fuerza del "barrionalismo" que reivindica Iglesias con ese término, que viene a expresar un localismo que es más que eso y se arraiga en el barrio de toda la vida, en este caso en la Macarena de Sevilla.

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Iglesias, con camiseta amarilla con su fórmula del flamenco impresa, ha mantenido que "el flamenco no es invisible" aunque ha reconocido que "todo está" en este arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Por su parte, Hidalgo ha explicado el origen de esta "ocurrencia" de traer la obra flamenca al viandante y al viajero, un proyecto compartido que consideró "irrechazable".

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La presentación ha tenido lugar en la puerta de la tienda de enmarcaciones de Marcelo Culasso, que conserva el sabor tradicional de los comercios del casco antiguo sevillano, y que en su escaparate acoge estos días la pintura contemporánea 'Martinete' de Rafa Iglesias en técnica mixta sobre rígido.

El director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, ha incidido en el potencial de esta "galería a pie de calle".

La actividad se enmarca dentro de la programación paralela de la Bienal de Flamenco denominada "otras perlas", y que incluye este miércoles al pregón, cantado en la Plaza de San Francisco con dirección artística e interpretación, de Segundo Falcón, previo a la gala en la Real Maestranza del jueves.

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El flamenco también "se pinta, se esculpe, se habla o se escribe", ha expuesto Ybarra, que ha agradecido la colaboración de la Universidad Loyola en la organización de 'Paisaje y paisanaje'.

La responsable de Cultura de la Universidad Loyola, Emma Camarero, ha incidido en la importancia de esta colaboración para conectar con la "raíz" de la capital andaluza en una calle "tan flamenca y sevillana" como Feria, así como de la formación global en torno al flamenco. EFE

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(Foto)