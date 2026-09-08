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Junts sitúa la "llave de la caja" como condición irrenunciable para pactar la financiación

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Barcelona, 8 sep (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha situado como condición irrenunciable para pactar el nuevo modelo de financiación con el Gobierno que Cataluña tenga "la llave de la caja" y pueda decidir cuánto aporta al sistema.

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio, ha insistido en que esta es la posición de Junts ante la negociación sobre el modelo pactado entre ERC y PSOE, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso.

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Turull ha recordado que su partido presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para defender el concierto económico, "la promesa que hizo ERC". Esto permitirá que el sistema supere el primer filtro parlamentario, puesto que los votos de PP y Vox no bastarán para tumbarlo.

A la espera de ver la "letra" del modelo, Turull se ha desmarcado de la propuesta pactada entre ERC y el PSOE, que daría a Cataluña 4.700 millones anuales más.

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Esta es una cifra que "no sirve ni para el gasto desplazado" de las cuentas de la Generalitat -que el último ejercicio se situó en los 5.295 millones-, ha argumentado, después de que ERC considerara "surrealista" e "incomprensible" que Junts rechace la nueva financiación.

Ante unos meses clave para el posible retorno del líder de Junts, Carles Puigdemont, Turull ha explicado que el expresidente está "bien" y "fuerte", y que en el partido lo quieren "el máximo de implicado": "No por un tema de Junts, sino de país".

A la espera de su regreso, ha dicho, "el mejor favor" que le pueden hacer es tener un "proyecto político bien engrasado" y que "no se deje arrastrar" por los polos. "Para nosotros, el presidente Puigdemont es el liderazgo indiscutible que hay en Junts". EFE

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