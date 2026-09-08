Isco: "No venimos de paseo, queremos soñar en grande"

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Sevilla, 8 sep (EFE).- Isco Alarcón, capitán del Betis, afirmó tras el estreno victorioso de su equipo en la Liga de Campeones ante el Lille (2-3), veintiún años después de su primera y hasta ahora única participación en esta competición, que han demostrado que no vienen "de paseo", sino "a competir y a soñar en grande" en el máximo torneo continental.

Isco, que ha ganado cinco títulos de la 'Champions' con el Real Madrid, indicó que se siente "orgulloso" por ese dato de su palmarés, aunque destacó que, "sobre todo", está "contento por la victoria" en Lille, por "volver a jugar esta competición especial después de varios años", después de que la jugara en la campaña 2023-24 con el Sevilla, y "por los tres puntos".

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"Hemos sufrido. Cada partido es muy difícil, nos hemos visto dos veces por debajo en el marcador y no nos hemos venido abajo. Eso habla de la mentalidad del equipo de querer crecer", recalcó en declaraciones a Movistar.

Sobre su estado físico, el mediapunta malagueño admitió que ha superado "un periodo complicado" gracias al "mucho trabajo" que ha hecho con sus recuperadores y que va "dejando atrás la lesión y cogiendo ritmo", y añadió: "cada vez me voy encontrando mejor, sintiéndome mejor, y ojalá pueda recuperar mi nivel para ayudar a mi equipo y a mis compañeros para hacer un gran año".

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"No venimos (a la Liga de Campeones) de paseo, venimos a soñar en grande, con la idea de ir partido a partido. Es muy importante empezar con una victoria fuera de casa y ojalá podamos clasificarnos" para la siguiente fase, aseveró Isco, que elogió, además, a su compañero Marc Bartra por su doblete y deseó que "meta muchos goles más".

"Cualquiera lo aguanta ahora..., es muy intenso", bromeó sobre su compañero el capitán verdiblanco, que dijo que está "muy contento por él" y espera que les "siga ayudando como lo hace". EFE

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