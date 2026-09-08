Espana agencias

Interceptan 1.283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Guardar

Sevilla, 8 sep (EFE).- Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados en Sevilla 1.283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos, una droga que estaba escondida en el fondo del remolque de un camión.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.

PUBLICIDAD

Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

La operación se inició en diciembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron una empresa localizada en Dos Hermanas (Sevilla) que parecía estar siendo utilizada para introducir drogas en España.

PUBLICIDAD

Se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, por lo que se estableció un estrecho dispositivo de seguimiento.

De esta forma, se organizó un operativo para interceptar el contenedor justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave.

Los agentes interceptaron la mercancía justo en la recepción e incautaron tanto dinero en efectivo como diversos dispositivos electrónicos de gran valor probatorio, gracias a dos entradas en inmuebles de la provincia de Sevilla.

La inspección reveló que la cocaína viajaba escondida en un cargamento de cocos, al fondo del remolque del camión y oculta en la parte baja de los palés.

Según ha informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con esta actuación se ha logrado evitar la distribución de un gran alijo de droga y asestar un importante golpe a las redes de narcotráfico, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La actuación se enmarca en la colaboración institucional en la lucha contra el narcotráfico y ha sido coordinada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera en Sevilla, la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla y el grupo EDOA de la Guardia Civil de Sevilla y Algeciras.

Además, se ha contado con apoyo de la Unidad de Acción Rural (UAR) y el Grupo de Acción Rápida (GAR). EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Compra por 50 libras una supuesta cabeza de zorro y se entera después de que en realidad pertenece a una especie ya extinta: se subastó por 60.000

El tigre de Tasmania desapareció hace ya 90 años, después de que el último ejemplar muriese en un zoológico australiano

Compra por 50 libras una supuesta cabeza de zorro y se entera después de que en realidad pertenece a una especie ya extinta: se subastó por 60.000

‘La vuelta al cole’ de las audiencias: ‘El Hormiguero’ comienza líder, ‘Rueda la letra’ no convence y Silvia Intxaurrondo sigue siendo favorita

Las cadenas han empezado el mes de septiembre con novedades televisivas, la consagración de programas y formatos líder

‘La vuelta al cole’ de las audiencias: ‘El Hormiguero’ comienza líder, ‘Rueda la letra’ no convence y Silvia Intxaurrondo sigue siendo favorita

Vuelta al cole 2026-2027 en Melilla: todas las fechas clave del año académico

Los estudiantes volverán a las aulas este miércoles 9 de septiembre

Vuelta al cole 2026-2027 en Melilla: todas las fechas clave del año académico

Prisión preventiva para un migrante marroquí acusado de agredir sexualmente a una menor en Ceuta

La denuncia, presentada por los padres de la adolescente, señala que el acusado habría realizado tocamientos en la vía pública delante de otra joven de la misma edad

Prisión preventiva para un migrante marroquí acusado de agredir sexualmente a una menor en Ceuta

Cómo conservar ciruelas en frascos para el invierno sin colorantes ni conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de conservación que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Cómo conservar ciruelas en frascos para el invierno sin colorantes ni conservantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

El traslado de 92 mafiosos italianos a una cárcel de Cerdeña enfrenta a Gobierno con la isla: “Prefirió actuar unilateralmente y con arrogancia”

La defensa de Begoña Gómez insiste al juez Peinado en aplazar la audiencia preliminar de este martes porque su abogado no puede acudir y rechaza que otro le sustituya

Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1