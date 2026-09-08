Interceptan 1.283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

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Sevilla, 8 sep (EFE).- Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados en Sevilla 1.283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos, una droga que estaba escondida en el fondo del remolque de un camión.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.

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Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

La operación se inició en diciembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron una empresa localizada en Dos Hermanas (Sevilla) que parecía estar siendo utilizada para introducir drogas en España.

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Se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, por lo que se estableció un estrecho dispositivo de seguimiento.

De esta forma, se organizó un operativo para interceptar el contenedor justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave.

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Los agentes interceptaron la mercancía justo en la recepción e incautaron tanto dinero en efectivo como diversos dispositivos electrónicos de gran valor probatorio, gracias a dos entradas en inmuebles de la provincia de Sevilla.

La inspección reveló que la cocaína viajaba escondida en un cargamento de cocos, al fondo del remolque del camión y oculta en la parte baja de los palés.

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Según ha informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con esta actuación se ha logrado evitar la distribución de un gran alijo de droga y asestar un importante golpe a las redes de narcotráfico, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La actuación se enmarca en la colaboración institucional en la lucha contra el narcotráfico y ha sido coordinada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera en Sevilla, la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla y el grupo EDOA de la Guardia Civil de Sevilla y Algeciras.

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Además, se ha contado con apoyo de la Unidad de Acción Rural (UAR) y el Grupo de Acción Rápida (GAR). EFE

(foto) (vídeo)