Interceptados 50 inmigrantes llegados a Baleares en tres pateras en las últimas horas

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Palma/Ibiza, 8 sep (EFE).- Un total de 50 personas inmigrantes han sido interceptadas o rescatadas en Baleares en las últimas horas, entre la tarde de este lunes y la madrugada de este martes, en tres actuaciones desarrolladas en Formentera, Mallorca y aguas próximas a Cabrera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

La primera actuación tuvo lugar a las 19:30 horas del lunes, cuando fueron interceptadas 14 personas de origen magrebí en el kilómetro 15 de la carretera PM-820 de Formentera.

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En el operativo participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera.

Horas después, a las 22:19 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 12 personas, también de origen magrebí, en la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de ses Salines.

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En la madrugada de este martes, a las 03:24 horas, fueron rescatadas otras 24 personas de origen subsahariano cuando se encontraban a una milla al sur de la isla de Cabrera.

En el rescate intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma.

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Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 300 pateras con 5.211 inmigrantes.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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