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Huijsen: "Mourinho me mete mucha caña y eso es bueno"

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Madrid, 8 sep (EFE).- Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, reconoció este martes, tras la victoria frente al Inter (2-1), que José Mourinho está "muy encima" de él y que le "mete mucha caña", algo que agradece porque considera que el técnico portugués conoce sus cualidades y le está ayudando a dar "un paso adelante".

"Creo que está muy encima de mí. Me mete mucha caña y eso es bueno porque sabe las cualidades que tengo. Me ayuda mucho y estoy contento. Me da caña para que mejore y dé ese paso adelante", aseguró.

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Huijsen, que se ha asentado en el centro de la defensa del Real Madrid en este inicio de temporada, rebajó la importancia de su buen momento: "Hay que seguir así. Cinco partidos no son nada y hay que jugar una temporada entera buena".

Sobre el triunfo ante el Inter, destacó la entidad del rival y lamentó que el Real Madrid no sentenciara antes el encuentro: "Es un gran equipo y en los dos últimos años ha llegado a la final de la Liga de Campeones. Hay que seguir así, los tres puntos son los que cuentan. Creo que jugamos un buen partido. Si llegamos a meter el 3-0, se habría terminado ahí", señaló.

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Huijsen también se refirió a los pitos que recibió el equipo en algunos momentos del encuentro, especialmente cuando el Inter apretó y obligó a intervenir a Thibaut Courtois.

"Al final fue un partido bastante loco. Tuvimos muchas ocasiones claras. Si llegamos a meterlas, podríamos haber ganado 5-0 o 6-1. Es la exigencia de estar en el Real Madrid, el mejor club del mundo, el más grande", afirmó.

Preguntado por el protagonismo de Courtois y por si su equipo sufrió más de lo esperado, insistió en las ocasiones desperdiciadas: "Fue un partido loco, pero si metemos el 3-0... Creo que tuvimos una al final de la primera parte y bastantes en la segunda. Ahí se cierra el partido y ya está".

También habló de Kylian Mbappé y de sus opciones de conquistar el Balón de Oro: "No sé, no soy de los que vota. Creo que tiene muy buenas opciones. Sabemos la calidad que tiene. Es un jugador muy especial y ojalá siga metiendo muchos goles para nosotros", declaró.

Asimismo, desveló uno de los mensajes de Mourinho al vestuario: aumentar la competitividad del equipo también en los pequeños detalles y en las acciones sin balón.

"Creo que tenemos que ser un poco más competitivos, es lo que dijo el míster. Igual ves una faltita, la exageras un poco más y le sacan amarilla. Cuando es al revés, nosotros nos levantamos y no dan amarilla. Al final el fútbol también son emociones y hay que ser más competitivo", explicó.

Por último, elogió a su compañero en el centro de la defensa, Ibrahima Konaté: "Es un bicho. Defendiendo está muy bien y con balón también. Es fuerte, alto y va bien al choque. Nos encontramos bien".

"Es un gran equipo y en los últimos años han llegado en los dos últimos años a la final de la Liga de Campeones. Hay que seguir así, los tres puntos son los que cuentan. Creo que jugamos un buen partido. Si llegamos a meter el 3-0, se habría terminado ahí". EFE

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