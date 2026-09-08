Hoy será noticia. Miércoles, 9 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno hará públicos hoy 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta

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Madrid (EFE).- El Gobierno hará públicos este miércoles alrededor de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio después de que este martes el Consejo de Ministros haya desclasificado informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre esta crisis migratoria.

Así lo anunció ayer martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que informó de que se trata de todos los documentos que obran en poder del Ejecutivo, fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto.

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CONGRESO PLENO

El Congreso retoma la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Madrid (EFE).- El Congreso retoma este miércoles la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión que estará marcada por la crisis de Ceuta.

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Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".

CEOE CEUTA

La CEOE celebra en Ceuta la reunión de sus órganos de gobierno para apoyar a ceutíes

Ceuta (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebra este miércoles en Ceuta la reunión de sus órganos de gobierno para expresar su apoyo a los ceutíes.

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En la reunión, se abordarán medidas para proteger a empresas y trabajadores.

CASO LEIRE

La gerente del PSOE declara ante el juez por los pagos del partido destinados a Leire Díez

Madrid (EFE).- La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, acude este miércoles a la Audiencia Nacional como investigada en una causa que trata de determinar si desde el partido se pagó a la exmilitante Leire Díez para tratar de maniobrar en contra de casos que pudiesen afectar a la formación o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz retoma con la declaración de Fuentes un procedimiento que mantiene investigados a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán, Gaspar Zarrías o Juan Manuel Serrano -exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido-, así como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

INCENDIOS FORESTALES

Aagesen comparece en el Congreso para explicar actuaciones de su departamento frente a emergencia climática

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, comparece este miércoles en el pleno del Congreso a petición propia para explicar las actuaciones de su departamento frente a la emergencia climática.

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Aagesen comparece después de un verano donde los incendios forestales han arrasado más de 300.000 hectáreas en toda España.

EL TIEMPO

Descenso acusado de las temperaturas y fuertes tormentas en amplias zonas

Madrid (EFE).- Este miércoles se espera una situación de inestabilidad generalizada en la península y Baleares, con los termómetros bajando entre 6 y 10 grados y tormentas fuertes o muy fuertes con granizo y fuertes y rachas de viento en Baleares, sureste peninsular y con acumulados importantes en Cataluña.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este miércoles el paso de un frente dejará a primera hora del día precipitaciones débiles o moderadas en la mitad norte y Extremadura, mientras que en Cataluña se esperan tormentas muy fuertes con acumulados importantes que persistirán durante las horas centrales.

EFE

plv