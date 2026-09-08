Feijóo promete blindar la frontera ante posible "invasión": "Si tengo que aplicar articulo 8 de la Carta Magna, lo haré"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes "blindar" la frontera de España si recibe información de que puede producirse una posible "invasión" como la que tuvo lugar en Ceuta a finales de julio. Además, ha asegurado que él quiere tener una "buena relación" y ser "leal" con Marruecos si llega a Moncloa, pero para eso el país vecino le tiene que "respetar" y ser "leal" también con él.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que si gobierna dará "todos los instrumentos a los Servicios de Inteligencia" de España para que le adviertan de qué está ocurriendo como, a su juicio, "advirtieron" al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de inmigrantes de Ceuta de hace 40 días.

PUBLICIDAD

"Le haré caso a los Servicios de Inteligencia. Y yo, si tengo que actuar y aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré. Para eso está. Y el artículo 8 de la Constitución dice que le corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra, Aire y Marina, garantizar la integridad territorial de nuestro país", ha resaltado.

En este sentido, ha insistido en que hay que "blindar la frontera" si se dispone de "información de que puede haber una invasión que está ordenada a través de redes sociales" coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos y que se "dan las condiciones meteorológicas" además para que "haya muchas personas que se puedan entrar a nado en Ceuta". En caso que de él gobernara, ha dejado claro que actuaría: "Y lo haré con el respeto máximo a Marruecos, pero con el respeto máximo a mi país".

PUBLICIDAD

DENUNCIA QUE NO SE DEJE COMPARECER A DIRECTORA DEL CNI

Una vez más, el jefe de la oposición se ha quejado que no se "deje" comparecer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

PUBLICIDAD

"Es una crisis de Estado y el Servicio de Inteligencia tiene que informar en el formato de secreto en la Comisión de Secretos Sociales en el Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa se niega a dar instrucciones y a facilitar esa comparecencia y, por supuesto, el presidente del Gobierno", ha criticado.

Al ser preguntado por los informes sobre la crisis de Ceuta que desclasificará este martes el Gobierno, Feijóo ha pronosticado que esos informes "están recortados". "Los que dicen que no pueden saberse dicen que no pueden saberse", ha dicho, para añadir que él se "fía mucho más" de la investigación que hace la Audiencia Nacional sobre un "delito contra la integridad territorial" de España.

PUBLICIDAD

Interrogado si el PP hace 'listas negras' --después de que 'El Confidencial' haya publicado que Interior elaboró un dosier secreto con decenas de periodistas fichados por su ideología--, Feijóo ha replicado: "La verdad es que no, se lo aseguro". Dicho esto, ha añadido que es "muy interesante" que el Ejecutivo tenga "más información de los periodistas españolas que de lo que puede ocurrir en una invasión marroquí".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))