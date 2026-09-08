Este martes, un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

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Madrid, 8 sep (EFE).- La llegada de un frente dejará este martes cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el noroeste de la península, que serán fuertes y persistentes en Galicia así como en el oeste del área cantábrica, con temperaturas que se mantendrán elevadas aunque predominarán los descensos.

La Agencia Estatal de Meteorológica prevé temperaturas altas en el Valle del Guadalquivir, el tercio este peninsular, Canarias, Mallorca y -puntualmente- en la meseta sur, y un descenso notable, de más de 6 grados, de las máximas en Galicia.

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El organismo anticipa una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados aunque la llegada de un frente dejará, en el noroeste, cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones fuertes y persistentes en Galicia y el oeste del área cantábrica.

Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en Baleares, Alborán y el Estrecho, y por la tarde, nubes de evolución en montañas del centro, sur y el este peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en el bajo Ebro y los Pirineos. En Canarias, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

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La predicción contempla al mismo tiempo bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, la meseta norte y Baleares, y brumas costeras en el Estrecho y Alborán al tiempo que continuará la presencia de calima en Canarias y -en menor medida- en el sur peninsular.

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país aunque predominarán los descensos, más acusados en el oeste y notables en las máximas en Galicia. En el tercio este apenas habrá cambios y subirán en Canarias.

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De esta manera, se superarán los 35 grados en puntos de los archipiélagos, en la mitad sur y el nordeste peninsular, e incluso los 40 en el Guadalquivir, Valencia y Gran Canaria. Se darán asimismo noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados en la mitad sur y el nordeste peninsular, y de 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

- GALICIA: intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Lluvia débil que remitirá al final del día por el noroeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte y sin cambios en el resto, y máximas en descenso generalizado, que será notable en el interior de A Coruña. Viento de componente oeste.

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- ASTURIAS: cielos con intervalos de nubes bajas con brumas. Lluvia débil a moderada acompañada de algún chubasco tormentoso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielos con intervalos de nubes. Brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Lluvia débil a moderada generalizada. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el litoral, sin cambios en el resto; y máximas en ligero descenso en el tercio meridional y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable.

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- PAÍS VASCO: cielos con intervalos de nubes bajas con probabilidad de lluvia débil o moderada en el norte. Temperaturas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto y máximas en descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con precipitaciones moderadas. No se descartan brumas y bancos de niebla, sobre todo en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero a moderado. Viento del oeste flojo.

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- NAVARRA: cielo poco nuboso con alguna lluvia débil dispersa en el norte al final del día, sin descartar algún chubasco tormentoso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo del norte y noroeste, que arreciará por la tarde en la Ribera.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes bajas en la Rioja Alta, bancos de niebla y probabilidad de precipitaciones en el oeste sin descartar alguna tormenta. Temperaturas sin cambios. Viento flojo variable.

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- ARAGÓN: cielo despejado con chubascos dispersos acompañados de tormenta en la mitad oriental de Teruel por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y valores significativamente elevados, salvo en zonas altas del Pirineo y del sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, excepto intervalos de nubes bajas en el litoral sur de Tarragona. Hay baja probabilidad de chubascos aislados, acompañados de tormenta en el interior del sur de Tarragona.

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Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el Ampurdán y valores significativamente elevados en la depresión central, valles del sur del Pirineo, Ampurdán y puntos del prelitoral. Viento flojo variable.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado sin descartar precipitaciones en el norte montañoso. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del oeste, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 34 grados en zonas bajas de la sierra y los 36 en el valle del Tajo. Vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en aumento en la Mancha, en descenso en los sistemas Central e Ibérico y en los Montes de Toledo y con pocos cambios en el resto.

Temperaturas máximas en descenso, que alcanzarán los 36 grados en la Mancha, en el campo de Hellín y en zonas llanas de la mitad occidental. Vientos flojos variables.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado con baja probabilidad de chubascos aislados acompañados de tormenta en el interior del norte de Castellón.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el litoral y prelitoral de Valencia, con pocos cambios en el resto; valores significativamente elevados en Valencia y Alicante, que pueden alcanzar o superar los 40 grados en el prelitoral de Valencia. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos. Polvo en suspensión en la mitad occidental. Temperaturas máximas en descenso en la vertiente atlántica y en ascenso en el área del Estrecho; el resto, con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: cielo poco nuboso. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Ascenso generalizado de las temperaturas, que superarán los 30 grados en amplias zonas. Se alcanzarán y superarán localmente 38 grados en el sur y oeste de Gran Canaria y los 34-36 grados en medianías, especialmente del sur y oeste, y zonas de interior del resto de islas. Viento del noreste. EFE