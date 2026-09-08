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El vigente campeón de Europa abre la nueva 'Champions' ante el debutante Aarhus

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Barcelona, 8 sep (EFE).- El vigente campeón de Europa, el Barça, alzará este miércoles (20:45 CET) el telón de la nueva Liga de Campeones en el Palau Blaugrana, donde recibirá al Skanderborg Aarhus danés, debutante en la máxima competición continental, en el estreno de un formato que amplía la competición hasta los 24 equipos.

Después de tocar el cielo en Colonia y conquistar su decimotercera corona europea, el conjunto azulgrana afronta una primera fase inédita, con seis grupos de cuatro equipos y doble vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la ronda principal, que mantendrá el formato de dos grupos de seis equipos.

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El nuevo curso ya ha comenzado con dos títulos para el equipo dirigido por Carlos Ortega. El Barça conquistó la Supercopa de Cataluña y, este pasado sábado, la Supercopa Ibérica por quinta vez en las cinco ediciones disputadas, después de imponerse al Sporting de Lisboa (39-34). Sin embargo, como viene siendo habitual, la verdadera medida de las aspiraciones azulgranas llegará en la máxima competición europea.

"Todavía tenemos ganas de ganar", ha asegurado el técnico azulgrana Carlos Ortega, consciente de que el Barça afronta una temporada en la que volverá a partir entre los favoritos. "Los campeones son los campeones y todo el mundo quiere ganar, es el escaparate del balonmano mundial y todo el mundo quiere hacerlo bien", ha apuntado.

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El estreno continental también permitirá al Palau conocer de cerca a las dos únicas incorporaciones de una plantilla que mantiene buena parte del bloque campeón, aunque con dos bajas de peso como las del central Domen Makuc y el portero Emil Nielsen.

El central Janus Smarason y el guardameta Sergey Hernández son las caras nuevas del proyecto. "Hemos fichado los mejores jugadores dentro de las mejores posibilidades que tenemos y estoy muy contento con el rendimiento de ambos", ha apuntado el preparador malagueño.

Hernández, que no pudo disputar la Supercopa Ibérica al contar con permiso del club por el inminente nacimiento de su primer hijo, regresará a la convocatoria para estrenarse ante su nueva afición. Smarason, por su parte, tendrá también su primera gran noche europea con la camiseta azulgrana.

Sobre el papel, el estreno se presenta propicio para un Barça que llega en un buen momento de forma y que ha demostrado en este inicio de temporada que mantiene intactas sus señas de identidad. El conjunto azulgrana parte como claro favorito ante un rival que se estrena en la 'Champions', pero Ortega ha advertido del riesgo de confiarse y ha calificado el encuentro como "un partido de trampa".

El Skanderborg Aarhus accede a la máxima competición continental después de beneficiarse de la tercera plaza concedida por la EHF a Dinamarca. La pasada temporada disputó la Liga Europa y cayó en la ronda de eliminatorias ante el Flensburg alemán.

El conjunto danés mantiene buena parte del núcleo de la pasada campaña y cuenta con varios argumentos para intentar incomodar al vigente campeón de Europa. Entre ellos destaca el lateral derecho islandés Kristjan Kristjansson, máximo goleador del equipo el pasado curso.

Bajo palos, el rendimiento de Magnus Petersen puede resultar determinante. El guardameta ya dejó muestras de su capacidad la pasada temporada, cuando ante el Granollers superó el 40% de paradas en la primera parte en la victoria del conjunto danés por 26-31. EFE

avm/fa/apa

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