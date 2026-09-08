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El Valencia, colista veinte meses después

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Valencia, 8 sep (EFE).- El Valencia, con un punto en su casillero, es colista de LaLiga tras acabar la cuarta jornada del campeonato, una posición que no ocupaba desde enero de 2025, hace casi veinte meses.

En este arranque liguero, el equipo de Carlos Corberán ha empatado con el Celta (0-0) y ha perdido con el Betis (0-1), el Deportivo de A Coruña (3-1) y el Barcelona (0-5).

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El Valencia comparte balance con el Elche, que también ha sumado un único punto de doce posibles, pero su peor balance de goles anotados y recibidos le ha relegado a la vigésima plaza por detrás del conjunto ilicitano.

La última vez que el Valencia ocupó el 'farolillo rojo' de la clasificación fue tras la décimo novena jornada de la campaña 2024-25. En ese momento, su actual técnico, Carlos Corberán, se acaba de hacer cargo del equipo tras la destitución de Rubén Baraja

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En esa jornada, el empate que sacó en el campo del Sevilla el 11 de enero no le permitió abandonar de la última plaza, algo que hizo unos días después al imponerse a la Real Sociedad en Mestalla. Aquel fue el primer triunfo de Corberán, que había debutado en una derrota ante el Real Madrid en un partido aplazado de la duodécima jornada el 3 de enero (1-2).

Desde entonces, han pasado algo más de 600 días y, aunque desde entonces ha estado unas cuantas veces en zona de descenso, nunca había vuelto a la última posición de la clasificación. EFE

jmg/nhp/apa

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