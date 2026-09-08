El PP cree que el Supremo ha frenado el intento de Sánchez de "alterar las elecciones"

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- El Partido Popular ha afirmado este martes que con la decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos, se ha frenado un "intento" del presidente Pedro Sánchez de "alterar" las elecciones.

A través de un vídeo distribuido a medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha declarado que el Gobierno pretendía "con todo el descaro alterar las elecciones generales" para que Sánchez "se perpetuara en el poder" y que se ha encontrado con una justicia "que funciona", frente a un "intento de ingeniería electoral".

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al CERA gracias a la denominada ley de nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio.

Ezcurra ha destacado que el Supremo le ha dado la razón al PP y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "va a tener que explicarse y asumir responsabilidades".

PUBLICIDAD

La vicesecretaria del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha puntualizado que la decisión judicial es un "varapalo" de la justicia al "intento" del Gobierno de "meter a saco" a cientos de miles de personas en el censo electoral.

Según la popular, el Ejecutivo se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona, con una justicia que funciona, a pesar de "todos los intentos del Gobierno por acosar a jueces y a magistrados".

PUBLICIDAD

Ezcurra ha insistido en que su partido lleva tiempo advirtiendo de que la instrucción dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, amplió la ley "sin competencias" y ha convertido este proceso "en un coladero".

Según Ezcurra, el Supremo ha confirmado que "existe un problema de garantías" y por ello el Gobierno tiene que responder a preguntas como por qué ignoró todas las advertencias y por qué se intentó "regalar en tiempo récord" la nacionalidad española a cientos de miles de personas. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)