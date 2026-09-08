El juez Peinado celebra la audiencia previa a la apertura de juicio a Begoña Gómez

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Madrid, 8 sep (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado celebra este martes por la tarde la audiencia preliminar prevista en la ley antes de dictar apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, a la que las acusadas no tienen por qué asistir.

El magistrado ha convocado esta audiencia protocolaria a las seis de la tarde en un auto dictado el lunes en el que ordenaba que se citase personalmente a las acusadas, sin especificar que tengan que acudir presencialmente, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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No es la primera vez que el magistrado convoca a las partes por la tarde o en fin de semana.

El juez Peinado prevé dictar auto de apertura de juicio oral antes de jubilarse el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años y según la ley ya no puede ejercer, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

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El letrado actual de Gómez en la causa, Jaime Campaner, había solicitado posponer la audiencia porque ya tenía un billete para viajar desde Palma de Mallorca a Barcelona, donde el día siguiente tiene otra comparecencia judicial, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, en el que se ofrecía a acudir cualquier otro día de la semana por la tarde.

Pero el magistrado le ha contestado que no es posible y que puede acudir a la audiencia preliminar un abogado suplente, detallan las fuentes.

Así, está previsto que a las seis de la tarde se celebre la audiencia protocolaria en la que las partes pueden proponer que se practiquen diligencias, y a continuación pronunciarse sobre procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia de un jurado popular para el enjuiciamiento.

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Concluida esta audiencia preliminar -"en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes"-, el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral, añade la ley.

Begoña Gómez se sentará previsiblemente en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de este último delito, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al magistrado al proponer juzgarlas por el tribunal del jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también veía el juez.

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De cara al futuro juicio tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora. EFE