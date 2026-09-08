Espana agencias

El juez Peinado celebra la audiencia previa a la apertura de juicio a Begoña Gómez

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado celebra este martes por la tarde la audiencia preliminar prevista en la ley antes de dictar apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, a la que las acusadas no tienen por qué asistir.

El magistrado ha convocado esta audiencia protocolaria a las seis de la tarde en un auto dictado el lunes en el que ordenaba que se citase personalmente a las acusadas, sin especificar que tengan que acudir presencialmente, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el magistrado convoca a las partes por la tarde o en fin de semana.

El juez Peinado prevé dictar auto de apertura de juicio oral antes de jubilarse el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años y según la ley ya no puede ejercer, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

El letrado actual de Gómez en la causa, Jaime Campaner, había solicitado posponer la audiencia porque ya tenía un billete para viajar desde Palma de Mallorca a Barcelona, donde el día siguiente tiene otra comparecencia judicial, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, en el que se ofrecía a acudir cualquier otro día de la semana por la tarde.

Pero el magistrado le ha contestado que no es posible y que puede acudir a la audiencia preliminar un abogado suplente, detallan las fuentes.

Así, está previsto que a las seis de la tarde se celebre la audiencia protocolaria en la que las partes pueden proponer que se practiquen diligencias, y a continuación pronunciarse sobre procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia de un jurado popular para el enjuiciamiento.

Concluida esta audiencia preliminar -"en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes"-, el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral, añade la ley.

Begoña Gómez se sentará previsiblemente en el banquillo acusada de presunto tráfico de influencias y malversación, y su asesora Cristina Álvarez, de este último delito, según determinó en julio la Audiencia Provincial, que dio la razón al magistrado al proponer juzgarlas por el tribunal del jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que también veía el juez.

De cara al futuro juicio tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Universidad Carlos III renueva su seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa Leonor para evitar “mendicidad, actos vandálicos y ventas ambulantes”

El centro madrileño ha recibido este lunes a la princesa Leonor como alumna. Su llegada coincide con la tramitación del nuevo contrato de vigilancia por 5,4 millones de euros por dos años. La heredera contará con un equipo propio de escoltas

La Universidad Carlos III renueva su seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa Leonor para evitar “mendicidad, actos vandálicos y ventas ambulantes”

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

Los analistas prevén que el coste de los pisos crecerá “de forma más contenida” y estará “cada vez más condicionado por la capacidad económica de los hogares”

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

El precio de la vivienda obliga a trabajadores en Ibiza a vivir en caravanas y camiones: “Es muy triste ver cómo la gente que ha nacido aquí tiene que irse”

Pese a tener empleo, muchas personas se ven obligadas a vivir sobre ruedas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en Baleares, donde el precio por metro cuadrado ya supera de media los 4.000 euros

El precio de la vivienda obliga a trabajadores en Ibiza a vivir en caravanas y camiones: “Es muy triste ver cómo la gente que ha nacido aquí tiene que irse”

De Felipe VI al príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra en representación de Carlos III: las casas reales se dan cita en el funeral de Harald V de Noruega

Este miércoles, 9 de septiembre, Noruega le dará su último adiós a Harald V en presencia de gran parte de las casas reales internacionales

De Felipe VI al príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra en representación de Carlos III: las casas reales se dan cita en el funeral de Harald V de Noruega

La herencia más codiciada es la de vivir más años: ¿es posible transmitir la longevidad de padres a hijos?

La genética y otros mecanismos biológicos podrían contribuir a una mayor resistencia frente al envejecimiento

La herencia más codiciada es la de vivir más años: ¿es posible transmitir la longevidad de padres a hijos?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Universidad Carlos III renueva su seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa Leonor para evitar “mendicidad, actos vandálicos y ventas ambulantes”

La Universidad Carlos III renueva su seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa Leonor para evitar “mendicidad, actos vandálicos y ventas ambulantes”

Los deberes pendientes de Transportes y la DGT tras un verano trágico: la cifra de víctimas de tráfico no mejora por el abandono de las carreteras secundarias

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

ECONOMÍA

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”