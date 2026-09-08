España

Previsión meteorológica del clima en Barcelona para este martes 8 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Barcelona este martes 8 de septiembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32.9 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18.5 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23.4 grados, mientras que la nubosidad del 66%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11.1 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este estado del tiempo, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Los días de nieve en Barcelona son mínimos (Gobierno de Barcelona)
Los días de nieve en Barcelona son mínimos (Gobierno de Barcelona)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en BarcelonaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este martes 8 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este martes 8 de septiembre

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 8 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: el pronóstico del tiempo para este 8 de septiembre

¿Cómo estará el clima en Madrid este 8 de septiembre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Madrid este 8 de septiembre?

Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”

A pesar de dar un paso al lado y pasar el testigo a Rafa Latorre como conductor del tramo informativo de su programa en Onda Cero ‘Más de Uno’, el periodista ha admitido que se mantiene pendiente de la actualidad

Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”

Broncano ironiza sobre su futuro en el estreno de la nueva temporada de ‘La Revuelta’: “Bienvenidos a la última temporada en Televisión Española”

El programa referencia del ‘access prime time’ en RTVE ha iniciado un nuevo curso televisivo marcado por los cambios en el formato, y el presentador andaluz ha bromeado con que puede ser que su teatro no sea lo único sustituido próximamente

Broncano ironiza sobre su futuro en el estreno de la nueva temporada de ‘La Revuelta’: “Bienvenidos a la última temporada en Televisión Española”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”