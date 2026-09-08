El Govern de Cataluña apela a la "oportunidad" de introducir mejoras en la financiación para recabar el apoyo de Junts

Guardar

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apelado a la "oportunidad" que supone la futura tramitación en el Congreso de la reforma del modelo de financiación para introducir propuestas de los grupos que garanticen el apoyo para su aprobación, lo que pasa por el aval de Junts.

"No renunciamos a que en esta tramitación en el Congreso de Diputados se puedan aportar cuestiones que puedan mejorar y que de alguna manera haga que esta aprobación sea posible y que cuente con los apoyos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

PUBLICIDAD

Según Paneque, el modelo aprobado la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el que el Govern y ERC ven "como óptimo", aunque se puedan introducir mejoras en ámbitos, entre los que ha citado el coste de la vida o la población ajustada.

"Seguimos trasladando la oportunidad que esta tramitación ofrece también, en este caso a Junts o a los diferentes partidos, de mejorar esta financiación. Desde nuestro punto de vista, Catalunya no puede perder la oportunidad de este nuevo modelo", ha expresado.

PUBLICIDAD

EL "HORIZONTE IDEAL" ES ANTES DE 2027

Ha situado como prioridades del Govern la ejecución de los Presupuestos de 2026 aprobados en julio, y la aprobación de la financiación, y sobre la financiación, ha dicho que trabajarán con responsabilidad, pero sin "un calendario de correr más o menos".

PUBLICIDAD

Ha puntualizado que lo importante, más allá de la prisa, es recabar los apoyos necesarios, pero que el "horizonte ideal" sería que antes de finalizar este año 2026 pudiera estar aprobado.

ESTABILIDAD HASTA 2028

Que se aprobara la nueva financiación antes de 2027 permitiría incorporar hasta 4.700 millones de euros extra para Catalunya a unos nuevos Presupuestos, y aunque precisamente este martes el Ejecutivo ha aprobado el techo de gasto no financiero para 2027 (se sitúa en 43.191 millones), Paneque ha dicho que la prioridad principal actualmente es ejecutar los de 2026.

PUBLICIDAD

"[El techo de gasto] es un paso previo, técnico, pero como les decía también, en estos momentos, ciertamente el Govern se encuentra absolutamente inmerso y su primera prioridad es la de la ejecución de los Presupuestos aprobados este año 2026", ha explicado la consellera.

Aunque no ha descartado la aprobación de unas nuevas cuentas públicas en lo que resta de mandato, ha dicho que las cuentas de 2026 dan "viabilidad a los grandes proyectos" del Ejecutivo para toda la legislatura, hasta 2028.

PUBLICIDAD

"Estos Presupuestos de 2026 nos ofrecen este horizonte de estabilidad hasta final de mandato, tanto político como de gestión", ha explicado.