El Govern aprueba el techo de gasto para 2027 pero prioriza ejecutar las cuentas de 2026

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(Actualiza la EC2140 con más información sobre el techo de gasto para 2027)

Barcelona, 8 sep (EFE).- El Govern ha aprobado este martes un techo de gasto no financiero de 43.191 millones de euros para los presupuestos de 2027, un 4,9 % superior al de las cuentas de este año, aprobadas en julio, si bien el Ejecutivo catalán ha dejado claro que su prioridad pasa por ejecutar el presupuesto de 2026.

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En rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del gobierno catalán y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que las cuentas de 2026, aprobadas con los votos de ERC y Comuns, dan un "horizonte de estabilidad hasta 2028", ha insistido en varias ocasiones.

A la pregunta de si el Govern se propone sacar adelante las cuentas para 2027, Paneque se ha limitado a subrayar que el Ejecutivo está actualmente "inmerso" en la ejecución de los recientes presupuestos de 2026 y en lograr que prospere la nueva financiación para Cataluña que, si sale adelante, le reportaría unos 4.700 millones adicionales en 2027, ha recordado.

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"Ejecutar, ejecutar y ejecutar" ha sido la instrucción que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado a los diferentes departamentos, y "no otra", ha explicado Paneque.

En este sentido, ha presentado la aprobación del techo de gasto para el año que viene como un "primer paso" y un "trámite técnico".

A la pregunta de si tener presupuestos para 2027 resulta imprescindible, ha defendido que los de 2026 dan "un horizonte de estabilidad" hasta 2028.

"El Govern está centrado en los presupuestos actuales", ha reiterado, al preguntársele si los distintos departamentos de la Generalitat están ya elaborando el proyecto para 2027, para cumplir con los calendarios ordinarios de tramitación.

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El Gobierno catalán ha precisado que, en términos absolutos, el techo de gasto aprobado hoy crece exactamente en 2.021 millones de euros.

Se trata del límite máximo de gasto no financiero de la Generalitat y marca el techo de asignación de recursos de los presupuestos para el año siguiente.

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Paneque ha asegurado que este techo de gasto "cumple estrictamente los objetivos de estabilidad presupuestaria".

De cara a elaborar el techo de gasto, el Govern ha tenido en cuenta tanto el escenario de ingresos como los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya que para 2027 se ha fijado un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB, equivalente a 354 millones.

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En cuanto al escenario de ingresos, el Govern contempla para 2027 una previsión de ingresos de 43.873 millones, un 8,7 % más que en las cuentas de este año, lo que supone un total de 3.528 millones más.

Esta previsión incluye la previsión de anticipos y las liquidaciones de modelo de financiación, las previsiones sobre ingresos tributarios y de otros recursos no financieros no finalistas, y para ello el Govern estima que el PIB real de Cataluña crecerá un 1,8 %.

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Pese a la buena previsión de ingresos, este techo de gasto también contempla ajustes derivados de la aplicación del Sistema Europeo de Cuentas.

En concreto, en 2027 se producirá un impacto negativo de 1.036 millones de euros debido al fondo creado para reducir el gasto desplazado, un problema recurrente de la Generalitat que afecta principalmente al gasto sanitario.

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Por otra parte, esta mañana la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha dicho en TV3 que antes de aprobar el techo de gasto ha hablado con los socios preferentes del Govern socialista, que ya "están informados".

Este límite de gasto incorpora el aumento de los ingresos previsto por el crecimiento económico, pero no contempla los recursos adicionales que tendría Cataluña con el nuevo modelo de financiación porque éste no está aprobado.

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"Si se aprobara en el mes de diciembre, deberíamos hacer una modificación, si se ha aprobado el presupuesto, para incorporarlos", ha dicho Romero, quien ha recordado que con el nuevo modelo Cataluña dispondría de 4.700 millones de euros adicionales. EFE

(foto) (vídeo)